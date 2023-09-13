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        Haberler Gündem KYK yurt kayıt için gerekli belgeler: 2023 KYK yurt kayıtları nasıl yapılır ve ne zaman başlıyor?

        KYK yurt kayıt için gerekli belgeler: 2023 KYK yurt kayıtları nasıl yapılır ve ne zaman başlıyor?

        KYK yurt kayıtları için gereken belgeler başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından gündeme geldi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, yüzde 87 oranında yerleştirmenin gerçekleştirildiğini belirtti. Bu kapsamda gözler "KYK yurt kayıtları ne zaman başlıyor ve kayıt nasıl yapılır?" sorusuna çevrildi. İşte, 2023 GSB ile KYK yurt kayıt için gerekli belgeler

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.09.2023 - 15:49 Güncelleme: 13.09.2023 - 15:49
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        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, canlı yayında GSB Yurtları Yerleştirme Sonuçları'nın açıkladığını duyurdu. Öğrenciler e-Devlet üzerinden başvuru sonuçlarını öğrendiler. Sonuçların belli olmasının ardından KYK yurt kayıt tarihleri ve kayıt için gerekli belgeler araştırılmaya başladı. Peki, KYK yurt kayıtları ne zaman yapılacak? İşte, konuya dair detaylar...

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        KYK YURT KAYITLARI NE ZAMAN?

        KYK yurt başvuru sonuçlarının açıklandı. Öğrenciler şimdi de yurt kayıt tarihlerini sorguluyor. Sonuçlarla beraber kayıt tarihi de paylaşılıyor. Ayrıca İlk kayıt ücreti yatırıldıktan sonra 13-16 Eylül (saat 23:00) tarihleri arasında e-Devlet üzerinden 'Yurt Kayıt İşlemleri' menüsünde yer alan "Yurt Taahhütname Onayı"nın gerçekleştirilmesi gerekiyor. Ardından da gerekli belgeler yurt müdürlüklerine teslim edilecek. Ancak KYK yurt kayıtları ve süreçle ilgili en doğru bilgi yerleşilen yurtların müdürlüklerinden alınabilir.

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        KYK İLK KAYIT ÜCRETİ NE KADAR?

        Yurda ilk defa yerleştirilen öğrencilerin ödemesi gereken ücrete ilk kayıt ücreti denir. Bu ücretin içerisinde gün bazında yatak ücreti ve güvence bedeli ücreti bulunmaktadır. Bu ücret öğrencinin yerleştirildiği yurda ve yerleştirme tarihine göre farklılık gösterir. İlgili banka ATM'lerinde veya GSB Yurt ve Kredi Ödemeleri ekranında yer alan tutar otomatik olarak görülmektedir.

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        KAYIT ÜCRETİ YATIRILDIKTAN SONRA NE YAPILMALI?

        İlk kayıt ücretinin ödenmesinin ardından öncelikle e-Devlet "Yurt Kayıt İşlemleri" bağlantısından taahhütname onayı yapılması gerekmektedir. Daha sonra ise başvuru sonuç ekranında belirtilen belgeler yurt müdürlüğüne teslim edilmelidir.

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        KYK YURT KAYDI İÇİN GEREKLİ BELGELER

        Öğrenci belgesi

        4 adet vesikalık fotoğraf

        Kimlik fotokopisi

        IBAN numarası (Yurttan ayrıldığınızda depozitoyu yatırmak için istenmektedir.)

        Kan grubu

        KYK yurt ücretini yatırdığınıza dair dekont

        Öncelik belgesi (Başvuru belgesinde belirtilmiş ise)

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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