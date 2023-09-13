Haberler Gündem KYK yurt kayıt için gerekli belgeler: 2023 KYK yurt kayıtları nasıl yapılır ve ne zaman başlıyor?

KYK yurt kayıt için gerekli belgeler: 2023 KYK yurt kayıtları nasıl yapılır ve ne zaman başlıyor? KYK yurt kayıtları için gereken belgeler başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından gündeme geldi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, yüzde 87 oranında yerleştirmenin gerçekleştirildiğini belirtti. Bu kapsamda gözler "KYK yurt kayıtları ne zaman başlıyor ve kayıt nasıl yapılır?" sorusuna çevrildi. İşte, 2023 GSB ile KYK yurt kayıt için gerekli belgeler Habertürk Giriş: 13.09.2023 - 15:49 Güncelleme: 13.09.2023 - 15:49 facebook

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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, canlı yayında GSB Yurtları Yerleştirme Sonuçları'nın açıkladığını duyurdu. Öğrenciler e-Devlet üzerinden başvuru sonuçlarını öğrendiler. Sonuçların belli olmasının ardından KYK yurt kayıt tarihleri ve kayıt için gerekli belgeler araştırılmaya başladı. Peki, KYK yurt kayıtları ne zaman yapılacak? İşte, konuya dair detaylar...

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KYK YURT KAYITLARI NE ZAMAN? KYK yurt başvuru sonuçlarının açıklandı. Öğrenciler şimdi de yurt kayıt tarihlerini sorguluyor. Sonuçlarla beraber kayıt tarihi de paylaşılıyor. Ayrıca İlk kayıt ücreti yatırıldıktan sonra 13-16 Eylül (saat 23:00) tarihleri arasında e-Devlet üzerinden 'Yurt Kayıt İşlemleri' menüsünde yer alan "Yurt Taahhütname Onayı"nın gerçekleştirilmesi gerekiyor. Ardından da gerekli belgeler yurt müdürlüklerine teslim edilecek. Ancak KYK yurt kayıtları ve süreçle ilgili en doğru bilgi yerleşilen yurtların müdürlüklerinden alınabilir.