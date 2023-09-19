Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 29 Ağustos-2 Eylül tarihleri arasında alınan KYK yurt başvurularında sonuçlar 13 Eylül'de erişime açıldı. Sonuçların belli olmasıyla sıra nakil işlemlerine geldi. Peki, KYK nakil başvuruları ne zaman başlıyor? 2023-2024 GSB KYK yurt nakil işlemleri nasıl yapılır? İşte, konuya dair ayrıntılar...

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KYK YURT NAKİL BAŞVURUSU NE ZAMAN?

KYK yurt nakil başvurularının sonuçları, başvurunun yapıldığı tarihten itibaren işleme alınır. Bu süre, her öğrenci için değişiklik gösterebilir. Bu yüzden KYK yurt talebinizi ne kadar önce yaparsanız, sonuçların daha erken açıklanma olasılığı da o kadar artar.