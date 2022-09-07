"KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusu günün en çok sorgulama yapılan konuları arasında yer alıyor. Okulların açılmasına kısa bir süre kala heyecan içinde beklenen KYK yurt sonuçları için geri sayım devam ediyor. Peki, 2022 KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak? ve KYK yurt ücretleri ne kadar? İşte konuyla ilgili güncel bilgiler...