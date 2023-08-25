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        Haberler Gündem KYK YURT ÜCRETİ | 2023 - 2024 KYK yurt ücretlerine zam mı geldi? 1.tip, 2.tip, 3.tip, 4.tip, 5.tip, 6.tip KYK yurt ücretleri ne kadar, kaç para oldu?

        KYK yurt ücretlerine zam geldi mi? 2023 - 2024 KYK yurt ücretleri ne kadar, kaç TL oldu?

        Yükseköğretim Kurumları Sınavı tercih sonuçlarının 19 Ağustos'ta açıklanmasının ardından gözler KYK yurt ücretlerine çevrildi. Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü, yeni dönem yurt başvuru işlemleri henüz başlamadı. Sosyal medyada yer alan KYK yurtlarına zam geldiği iddiasının ardından gözler Kredi ve Yurtlar Kurumu'na çevrildi. İşte 2023 - 2024 KYK yurt ücretlerine ilişkin detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.08.2023 - 10:24 Güncelleme: 25.08.2023 - 10:24
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        KYK yurt ücretleri, YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından araştırılmaya başlandı. Üniversite yerleştirme sonuçları 19 Ağustos'ta ÖSYM tarafından açıklanmasının ardından gözler KYK yurt, burs ve kredi başvuru tarihlerine çevrildi. İkamet ettikleri şehirden farklı bir ilde üniversite kazanan öğrenciler Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun duyurularını yakından takip ediyor. Sosyal medyada yer alan KYK yurt ücretlerine zam geldi iddialarının ardından ' 2023 - 2024 KYK yurt ücretlerine zam mı geldi?' sorusunun cevabı için gözler Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. İşte 2023 - 2024 1.tip, 2.tip, 3.tip, 4.tip, 5.tip, 6.tip KYK yurt ücretleri hakkında merak edilenler...

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        KYK YURT ÜCRETLERİ NE KADAR?

        2023-2024 eğitim öğretim dönemi KYK yurt ücretlerine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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        KYK YURT ÜCRETLERİNE ZAM GELDİ Mİ?

        Geçtiğimiz yıl 250 ile 450 lira arasında değişen KYK yurt ücretlerine 2023-2024 döneminde yüzde 30-35 oranında zam geldiği iddia edildi.

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        Sosyal medyada yer alan KYK yurt ücretleri;

        1. tip KYK yurt ücreti: 840 TL

        2. tip KYK yurt ücreti: 920 TL

        3. tip KYK yurt ücreti: 1080 TL

        4. tip KYK yurt ücreti: 1170 TL

        5. tip KYK yurt ücreti: 1300 TL

        6. tip KYK yurt ücreti: 1480 TL

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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