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KYK yurt ücretleri 2021: 1.tip, 2.tip, 3.tip, 4.tip, 5.tip, 6.tip KYK yurt depozitosu

KYK yurt ücretleri ne kadar? Başvuru sürecinin sona ermesinin ardından bu soruların cevabı merak ediliyor. Yurt ücretleri KYK tarafından açıklandı. Peki, KYK yurt ücretleri ne kadar? İşte merak edilip araştırılan 1.tip, 2.tip, 3.tip, 4.tip, 5.tip, 6.tip KYK yurt ücretleri ve depozitosu...

KYK yurt ücretleri 2021: 1.tip, 2.tip, 3.tip, 4.tip, 5.tip, 6.tip KYK yurt depozitosu

Kredi ve Yurtlar Kurumu - KYK yurt başvuruları sona erdi. Başvuru sürecinin sona ermesinin ardından sonuçlar merakla bekleniyor. Öte yandan KYK yurt ücretleri de belli oldu.

Peki, 1.tip, 2.tip, 3.tip, 4.tip, 5.tip, 6.tip KYK yurt ücretleri ne kadar? İşte merak edilip araştırılan soruların cevabı...

KYK YURT ÜCRETLERİ

1. TİP KYK YURTLARI

KYK YURT ÜCRETİ: 230

DEPOZİTO ÜCRETİ: 314

2. TİP KYK YURTLARI

KYK YURT ÜCRETİ: 250

DEPOZİTO ÜCRETİ: 342

3. TİP KYK YURTLARI

KYK YURT ÜCRETİ: 290

DEPOZİTO ÜCRETİ: 342

4. TİP KYK YURTLARI

KYK YURT ÜCRETİ: 325

DEPOZİTO ÜCRETİ: 444

5. TİP KYK YURTLARI

KYK YURT ÜCRETİ: 360

DEPOZİTO ÜCRETİ: 492

6. TİP KYK YURTLARI

KYK YURT ÜCRETİ: 390

DEPOZİTO ÜCRETİ

Örneğin 6 kişilik odalara sahip olan, tuvalet banyosu katlarda ortak şekilde kullanılan yurtların fiyatları daha düşük oluyor. Ancak yeni yapılan yurt binasında tuvalet ve banyosu oda içlerinde olan 1-2 kişilik odaların fiyatları ise daha yüksek oluyor. Bu bilgilere göre 1.tip KYK yurdu için fiyatı, fiyatı depozitosu daha uygun ancak odadaki kişi sayısı daha fazla. 6.tip KYK yurtlarında ise odalar genellikle 2 kişilik olmakta.

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