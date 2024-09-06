3. tip ve 4. tip: KYK yurtlarında oda büyüklüğüne göre kişi sayısı 2-4 kişi olarak değişebiliyor. Odalarda çalışma masası, buz dolabı ve bazı yurtlarda kitaplık bulunmaktadır. Banyo ve tuvalet ortak kullanım alanı olabiliyor.



5. tip ve 6. tip: KYK yurtları diğer tiplere göre en yüksek yurt ücreti ve depozito ücretine sahiptir ve bu yurtlarda odalar 1, 2 ve 3 kişiliktir. 5 ve 6. tip yurtlarda tuvalet ve banyolar her odada bulunuyor.



2024-2025 KYK YURT SONUÇLARI AÇIKLANDI

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, KYK Yurt başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu.2024-2025 yılı KYK yurt sonuçları, 5 Eylül 2024 Perşembe gününden itibaren erişime açıldı.