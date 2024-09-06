KYK yurt ücretleri 2024: KYK yurt ücreti ne kadar, kaç TL?
Üniversite öğrencileri tarafından önemli bir yer tutan KYK yurt ücretleri merak ediliyor. Barınma koşulları ve oda özelliklerine göre 6 tipte sınıflandırılıyor ve her sınıf tipine göre farklı ücretler ödeniyor. Peki KYK yurt ücreti ne kadar, kaç TL? İşte KYK yurt ücretleri hakkında detaylar
Üniversitelere kayıt yaptırmaya hak kazanan milyonlarca öğrenci 2024 KYK yurt başvurularını yapacakken 2024 KYK ücretleri ne kadar sorusunu gündeme getirdi. 2024-2025 KYK yurt ücretleri güncel olarak belli oldu. Peki, 2024 KYK ücretleri ne kadar? İşte güncel KYK yurt ücretleri
KYK YURTLARI NE KADAR?
2024-2025 yeni eğitim ve öğretim dönemi için sonuçları açıklanan KYK yurtlarının güncel ücretleri şöyle. Geçtiğimiz yıl yurt ücretleri; tip 1 ücreti aylık 345 TL, tip 2 aylık 405 TL, tip 3 aylık 480 TL, tip 5 aylık 510 TL ve tip 6 570 TL olarak ödenmişti.
Bu sene ücretler şu şekilde olacak:
TİP 517,50 ₺
TİP 607,50 ₺
TİP 607,50 ₺
TİP 720 ₺
TİP 765 ₺
TİP 855 ₺
KKTC 1.125 ₺
KYK YURT TİPLERİ VE ÖZELLİKLERİ
KYK yurtları 6 farklı tipte bulunuyor. İşte, yurt tipleri:
1. tip ve 2. tip yurtlar genellikle 6-8 öğrencilik odalardan oluşuyor. Tip 1-2 KYK yurdunda kalan öğrencilerin barınma, yemek ve güvenlik ihtiyaçları karşılanıyor. Bu yurtta sabah kahvaltısı ve akşam yemeği bulunuyor.
3. tip ve 4. tip: KYK yurtlarında oda büyüklüğüne göre kişi sayısı 2-4 kişi olarak değişebiliyor. Odalarda çalışma masası, buz dolabı ve bazı yurtlarda kitaplık bulunmaktadır. Banyo ve tuvalet ortak kullanım alanı olabiliyor.
5. tip ve 6. tip: KYK yurtları diğer tiplere göre en yüksek yurt ücreti ve depozito ücretine sahiptir ve bu yurtlarda odalar 1, 2 ve 3 kişiliktir. 5 ve 6. tip yurtlarda tuvalet ve banyolar her odada bulunuyor.
2024-2025 KYK YURT SONUÇLARI AÇIKLANDI
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, KYK Yurt başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu.2024-2025 yılı KYK yurt sonuçları, 5 Eylül 2024 Perşembe gününden itibaren erişime açıldı.