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KYK yurt ücretleri belli oldu! 2022-2023 KYK yurt ücretleri ne kadar, kaç TL oldu?

Üniversite öğrencileri tarafından merakla beklenen KYK yurt ücretleri belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara’da Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Yeni Yurtlar Kampüsü'nde KYK yurt ücretlerini açıkladı. Yapılan açıklamanın ardından "2022-2023 KYK yurt ücretleri ne kadar, kaç TL oldu?" soruları gündeme geldi. İşte, 2022-2023 KYK yurt ücretleri...

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  • KYK yurt ücretleri belli oldu! 2022-2023 KYK yurt ücretleri ne kadar ve kaç TL oldu?

    KYK yurt ücretleri Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. KYK yurt ücretleri bir süredir öğrenci velilerin gündemini meşgul ediyordu. Yaşanan son dakika gelişmesinin ardından "2022-2023 KYK yurt ücretleri ne kadar, kaç TL oldu? soruları hız kazandı. İşte KYK yurt ücretleri...
  • KYK yurt ücretleri belli oldu! 2022-2023 KYK yurt ücretleri ne kadar ve kaç TL oldu?

    KYK YURTLARI NE KADAR?

     

    Ankara’da Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Yeni Yurtlar Kampüsü'nde, 105 Yeni GSB Yurt Binası Resmi Açılış Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, KYK yurt ücretleri konusunda:

    "İlk yerleştirmede yüzde 80'lik rekor karşılama oranıyla tarihimizin en yüksek yerleştirilmesi seviyesine ulaşılmıştır. 41 merkezimizde başvuran her öğrenci yerleştirilmiştir. Salgın döneminde yurt ücretlerinde herhangi artışa gitmedik. Aylık 250 lira ile 450 lira arasında değişen yurt ücretlerinde bu yıl da değişiklik yapılmayacağının müjdesini paylaşmak istiyorum.

     

    Gençlerimiz hem 81 ilimizi gönüllerince gezdiler, hem de bu seyahatlerinde devletimizin yurtlarında ücretsiz konakladılar. 150 binden fazla gencimiz bu projeden faydalanarak yeni yerler görme, tatil ve seyahat yapma imkanını buldu. İnşallah bu projeleri önümüzdeki yıllarda sürekli geliştirerek gençlerimizin hizmetine sunmayı sürdüreceğiz.

     
  • KYK yurt ücretleri belli oldu! 2022-2023 KYK yurt ücretleri ne kadar ve kaç TL oldu?

    10 sene önce harçları kaldırarak sürekli provokasyon vesilesi yapılan bu meseleyi kökünden çözdük. Üniversite öğrencilerimiz için kredi ve burs imkanlarını da geliştirdik. 450 bin öğrenci burs veya kredi alabiliyor iken bu sayı geçtiğimiz yıl 1 milyon 383 bine çıktı. Bugün başvuran her öğrencimize ya kredi ya burs muhakkak veriyoruz. 2002'de sadece 45 lira olan burs veya kredi meblağını da biz her yıl arttırdık. Şu anda lisans öğrencilerine 850 lira, yüksek lisans öğrencilerine 1700 lira, doktora öğrencilerine 2 bin 550 lira kredi veya burs veriyoruz.

     

    Yurtlarda kalan öğrencilerimize beslenme yardımını 750 liraya çıkararak hiçbir gencimizi mağdur etmedik. Yılbaşında kredi, burs ve beslenme yardımına göre günün ihtiyaçlarına göre yeniden belirleyeceğiz. Temmuz ayında kabine toplantımızda kredi geri ödemelerinin herhangi bir enflasyon farkı ve faiz uygulaması olmaksızın sadece alınan kredi rakamı üzerinden yapılması kararı aldık. Bu uygulamadan tüm gençlerimiz yararlanabilecek." ifadelerini kullandı.

     
  • KYK yurt ücretleri belli oldu! 2022-2023 KYK yurt ücretleri ne kadar ve kaç TL oldu?

    ÖZEL YURT ÜCRETLERİ NE KADAR?

    Özel yurt fiyatları da il ve ilçelere göre farklılık gösteriyor. Bu sene özel yurt fiyatlarının yıllık 20 bin ile 80 bin TL arasında değişiklik göstermesi bekleniyor.
  • KYK yurt ücretleri belli oldu! 2022-2023 KYK yurt ücretleri ne kadar ve kaç TL oldu?

    KYK YURT ÜCRETİ NE ZAMAN VE NASIL ÖDENECEK?

    1. Yurt ücretleri aylık olarak tahsil edilir. Kayıtlarda kayıt gününün de ücreti alınır. Kayıt sildirmelerde ise işlem gününden sonraki günlerin ücreti iade edilir.

    2. Yurt ücretleri en geç takip eden ayın onu saat 23.59’a kadar banka aracılığıyla ödenir.
  • KYK yurt ücretleri belli oldu! 2022-2023 KYK yurt ücretleri ne kadar ve kaç TL oldu?

    KYK YURT ÜCRETİ ÖDEMEYENLER

    Yurt ücretini ödemeyenler hakkında aşağıdaki işlemler uygulanır:

    a) İçinde bulunulan ayın yurt ücretini ödemesi için öğrenciye takip eden ayın onu saat 23.59’a kadar süre verilir. Ayın onunun resmi tatil gününe denk gelmesi halinde süre ilk iş günü saat 23.59’a kadar uzatılır. Bu sürenin sonunda ücretini ödemeyen öğrencinin kayıtlı kaldığı günlerin ücreti güvence bedelinden mahsup edilerek yurttan kaydı silinir. Kayıt silme gününün resmi tatil gününe denk gelmesi halinde kayıt silme işlemi, takip eden ilk iş günü gerçekleştirilir ve onuncu gün ile kayıt silme günü arasındaki resmi tatile denk gelen günlerin ücreti tahsil edilmez.
  • KYK yurt ücretleri belli oldu! 2022-2023 KYK yurt ücretleri ne kadar ve kaç TL oldu?

    b) Yangın, sel ve deprem gibi tabii afetler, kaza veya hastalık, ikinci dereceye kadar akrabalarının vefatı ve diğer zorunlu haller sebebiyle yurt ücretlerini zamanında yatıramayan veya verilen sürede güvence bedelini tamamlayamayanların, hastalık durumunda rapor bitim tarihinden itibaren on iş günü, diğer durumlarda takip eden ayın on beşinci gününe kadar durumlarını belgelendirmeleri kaydıyla, ödenmesi gereken yurt ücreti veya güvence bedeli tahsil edilerek barındırılmalarına devam edilir. Hastalık raporlarının; Sağlık Bakanlığına bağlı resmi sağlık kurumları, aile hekimliği veya Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşmeli sağlık hizmeti sunucuları tarafından düzenlenmesi gerekir. Yurt dışında bulunan yurtlarda barınan öğrencilerin getirecekleri hastalık raporlarının bulundukları ülkenin resmi sağlık kurumları ya da resmi mercilerince tanınan özel sağlık kuruluşları tarafından düzenlenmiş olması gerekir.
  • KYK yurt ücretleri belli oldu! 2022-2023 KYK yurt ücretleri ne kadar ve kaç TL oldu?

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