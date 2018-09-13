KYK yurt yerleştirme sonuçları açıklandı! İşte KYK yurt başvurusu ile ilgili detaylar
13.09.2018 - 00:19 | Güncelleme:
KYK yurt sonuçları ya da KYK yurt yerleştirme sonuçları açıklandı. KYK sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler KYK sonuçları ve KYK yurt başvuruları için araştırmalarına başladı. Peki; KYK yurt başvurusu nasıl yapılır? İşte KYK yurt sonuçları sorgulama sayfası...
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KYK yurt yerleştirme sonuçları, Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklaması ile duyuruldu. Açıklamanın hemen ardından öğrencilerin günlerdir sorduğu "KYK yurt yerleştirme sonuçları açıklandı?" sorusu da cevabını bulmuş oldu.
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Peki; KYK yurt kayıtları nasıl yapılır? İşte KYK yurt yerleştirme sonuçları sorgulama sayfası ve KYK yurt başvuruları ile ilgili detaylar...
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KYK YURT YERLEŞTİRME SONUÇLARI SORGULAMA
KYK yurt başvuru sonuçlarına ulaşmak isteyen öğrenciler için KYK'nın resmi internet sitesi üzerinden sorgulama sayfası açıldı. İşte KYK yurt başvuru sonuçları sorgulama sayfası..
#link#https://sonuc.kyk.gov.tr/#KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN#normallink#
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KYK YURT BAŞVURULARI NASIL YAPILIR
Başvuru sonuçlarına göre yurt hakkı kazanan öğrenciler aşağıdaki işlemleri yapacak.
Sonuçların ilan edilmesinin ardından asil listeden yurt hakkı kazanan öğrenciler kendilerine verilen süre içerisinde öncelikle Ziraat Bankası Şubelerinden, ATM’lerinden veya (http://yurtkur.gsb.gov.tr) internet adresinde yer alan E-ÖDEME ekranından ilk kayıt ücretini ödeyecekler.
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İlk kayıt ücreti içerisinde güvence bedeli, gün bazında yatak ücreti ve yurt kimlik ücreti yer almaktadır. Ödenmesi gereken ilk kayıt ücreti, T.C. Kimlik numarasıyla ödeme ekranlarından sorgulama yapıldığında otomatik olarak çıkmaktadır. İlk kayıt ücreti öğrencinin yerleştirildiği yurda ve yerleştirme tarihine göre farklılık göstermekte olup yerleştirme işlemini takip eden ay itibariyle sadece aylık yurt ücreti ödenecektir.
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İlk kayıt ücretini ödeyen öğrenciler yurt kayıt işlemlerini, e-devlet üzerinden YURT KAYIT İŞLEMLERİ linkinden taahhütname onayı yaparak tamamlayabileceklerdir. Kayıt işlemi için ayrıca yurt müdürlüklerine başvurma zorunluluğu bulunmamaktadır.
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Öğrenciler kayıtlı oldukları üniversitenin akademik takvim başlangıcına göre KYK yurtlarında barınmaya başlamalıdır. Akademik takvim başlangıcına göre barınmaya başlamayan öğrencilerin yurt müdürlükleri ile iletişime geçerek durumlarını bildirmeleri gerekmektedir.
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KYK yurtlarında barınmaya başlandığında en az 4 adet fotoğraf, kan grubu belgesi, öğrenci belgesi ve varsa başvuru sonuç sayfasında belirtilen öncelik belgesi hazır bulundurulmalıdır. Ayrıca Kurum tarafından yapılması muhtemel geri ödemelerde kullanılmak üzere öğrencinin kendisine ait bir iban numarası gerekmektedir. Yurt müdürlüklerinin adres ve telefon numaraları KYK'nın internet sitesinde yer almaktadır.
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