BKT Avrupa Kupası'nda haftanın MVP'si Kyle Allman!
Basketbol BKT Avrupa Kupası'nda, Türk Telekom'un İsrail ekibi Hapoel Midtown'ı 91-90 mağlup ederek yarı finale yükseldiği karşılaşmada gösterdiği performansıyla ABD'li oyuncu Kyle Allman, çeyrek finallerin en değerli oyuncusu (MVP) oldu.
Giriş: 19.03.2026 - 19:49
BKT Avrupa Kupası'nda Türk Telekom, İsrail ekibi Hapoel Midtown'ı son anları büyük bir heyecana sahne olan maçta 91-90 mağlup ederek yarı finale yükselirken Allman, maçta 25 sayı, 4 ribaunt ve 8 asist kaydetti.
Başkent ekibi, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da oynanan karşılaşmayı Kyle Allman'ın bitime 1 saniye kala kaydettiği 3 sayılık basketle kazandı ve kupada 2022-2023 sezonundan sonra adını yeniden yarı finale yazdırdı.
