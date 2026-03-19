BKT Avrupa Kupası'nda haftanın MVP'si Kyle Allman!

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "18 il merkezli 'Nitelikli Dolandırıcılık ve Yasa Dışı Bahis' suçlarına yönelik jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarda; 5.3 milyar TL işlem hacmi bulunan 118 şüpheli yakalandı. 67'si tutuklandı, 40'ı hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor" denildi