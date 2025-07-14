Kyle Walker-Peters'ın geliş tarihi belli oldu!
Beşiktaş'ın 3 yıllığına anlaşmaya vardığı Kyle Walker-Peters, çarşamba günü İstanbul'da olacak.
Giriş: 14.07.2025 - 20:54 Güncelleme: 14.07.2025 - 20:54
Beşiktaş, İngiliz sağ bek Kyle Walker-Peters ile 3 yıllık anlaşma sağladı.
HT Spor'un haberine göre; Walker-Peters'ın, 16 Temmuz Çarşamba günü saat 16.00'da Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yapması bekleniyor.
SEZON PERFORMANSI
Kyle Walker Peters, geride kalan sezonda Southampton'da 35 maça çıktı. İngiliz oyuncu bu müsabakalarda 2 asist üretti.
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