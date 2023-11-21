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Kylian Mbappe durdurulamıyor Kylian Mbappe, tarih yazmaya devam ediyor. 24 yaşındaki yıldız Fransa formasıyla Cebelitarık filelerine 3 gol göndererek, profesyonel futbolculuk kariyerinde 300 gole ulaştı Habertürk Giriş: 21.11.2023 - 16:35 Güncelleme: 21.11.2023 - 16:35 facebook

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Yaş olarak bakıldığında 300 gole Lionel Messi, Cristiano Ronaldo ve Neymar'dan önce ulaşan Fransız yıldız, bunu henüz 25 yaşına girmeden başardı.

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Kylian Mbappe, durdurulamıyor. Paris Saint Germain ve Fransa’nın golcüsü üst düzey performansını milli takıma da taşırken, adını futbol tarihine yazdırmaya devam ediyor.