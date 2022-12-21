Instagram paylaşımlarıyla takipçiler tarafından beğeni yağmuruna tutulan dünyaca ünlü model Kylie Jenner çok konuşulmaya devam ediyor. Her paylaşımı olay olan Jenner son olarak ev halini paylaştı. Ünlü modelin paylaşımına 6 milyon 118 bin beğeni geldi.