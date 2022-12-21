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Kylie Jenner paylaşımına yorum yağdı! Beğenenler arasında ünlü isimler de var

Dünyaca ünlü model Kylie Jenner paylaşımlarıyla adeta ortalığı kasıp kavuruyor. Milyonlarca takipçisi bulunan güzel modelin son paylaşımı sosyal medyayı salladı.

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  • Kylie Jenner paylaşımına yorum yağdı! Beğenenler arasında ünlü isimler de var

    Instagram paylaşımlarıyla takipçiler tarafından beğeni yağmuruna tutulan dünyaca ünlü model Kylie Jenner çok konuşulmaya devam ediyor. Her paylaşımı olay olan Jenner son olarak ev halini paylaştı. Ünlü modelin paylaşımına 6 milyon 118 bin beğeni geldi.
  • Kylie Jenner paylaşımına yorum yağdı! Beğenenler arasında ünlü isimler de var

    Henüz 25 yaşında olmasına rağmen dünyanın en zengin insanları arasında yer alan Kylie Jenner, iddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Ünlü model, peş peşe dikkat çeken pozlarını paylaştı.
  • Kylie Jenner paylaşımına yorum yağdı! Beğenenler arasında ünlü isimler de var

    Kylie Jenner'in iddialı pozlarına kısa sürede 6 milyonun üzerinde beğeni geldi.
  • Kylie Jenner paylaşımına yorum yağdı! Beğenenler arasında ünlü isimler de var

    Kylie Jenner'i beğenenler arasında Türk isimler de vardı. Yasmin Erbil ve Merve Boluğur da Kylie Jenner'in ev halini beğenmeden edemedi.
  • Kylie Jenner paylaşımına yorum yağdı! Beğenenler arasında ünlü isimler de var

    Kylie Jenner'a takipçileri tarafından ''Çok çarpıcı bir güzellik'' gibi övgü dolu yorumlar yapıldı.
  • Kylie Jenner paylaşımına yorum yağdı! Beğenenler arasında ünlü isimler de var

    İşte Kylie Jenner'ın son paylaşımı...
  • Kylie Jenner paylaşımına yorum yağdı! Beğenenler arasında ünlü isimler de var

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  • Kylie Jenner paylaşımına yorum yağdı! Beğenenler arasında ünlü isimler de var

    Dünyaca ünlü yıldızın Instagram'da 375 milyon takipçisi mevcut.
  • Kylie Jenner paylaşımına yorum yağdı! Beğenenler arasında ünlü isimler de var
  • Kylie Jenner paylaşımına yorum yağdı! Beğenenler arasında ünlü isimler de var
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