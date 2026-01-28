Kylie Jenner ile Timothee Chalamet, Meksika'nın Los Cabos bölgesinde tatil yapıyor. Anlaşılan o ki; ünlü çift, tatile çıkarken ya hafif bir bavul hazırladı ya da Jenner için yanında götürdükleri yeterli gelmedi.

Kylie Jenner ile Timothee Chalamet, bir giyim mağazasındaki görüntüleri yayınlandı. Çift, mağazada doğrudan bikini bölümüne giderek birlikte bikinilere baktı. Jenner, bikini seçmeye çalışırken, Chalamet de ona yardımcı oldu.

Özel jetle ABD'den Maksika'ya uçtukları görülen Kylie Jenner ile Timothee Chalamet, Cabo marinasında lüks bir yat gezisinde görüntülendi.

Kylie Jenner'ın üzerindeki bikiniyi, Meksika alışverişinde satın almış olabileceği düşünüldü.

'Marty Supreme' filmindeki performansıyla Altın Küre Ödülü kazanan, ardından hem Oscar'da hem de BAFTA'da 'En İyi Erkek Oyuncu' adaylığı alan Timothee Chalamet, kariyerinin zirvesinde bulunuyor. Başarılı kariyer yolculuğu esnasında Kylie Jenner de sevgilisini destekliyor.

Kylie Jenner, en son Altın Küre Ödülleri'nde sevgilisinin yanında hazır bulundu.

28 yaşındaki milyarder girişimci ve realite şov yıldızı Kylie Jenner ile 30 yaşındaki Timothee Chalamet, 2023'ten bu yana birlikte.