"ZAMANI DURDURAMIYORUM"

Kylie Jenner, ayrıca Instagram'dan kızının doğumundan itibaren birlikte çekildikleri kareleri duygusal bir mesajla paylaştı.

Jenner, gönderisinde şu ifadeleri kullandı:

Bu küçük ruhu bana gönderdiği için Tanrı'ya şükürler olsun. Bugün ağlıyorum çünkü zamanı durduramıyorum. Senin tatlı sesin ve lazımlık üzerine yaptığımız uzun konuşmalar gibi tüm küçük şeyleri özleyeceğim.