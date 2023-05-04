L ile Başlayan Kız İsimleri: L Harfi ile Başlayan Kız Bebek İsimleri ve Anlamları Nelerdir?

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L ile başlayan kız isimleri, geniş bir yelpazeye sahiptir. Bu nedenle çoğu ailenin isim araştırması yaparken, mutlaka göz attığı bir isim kategorisidir. Eğer siz de dünyaya gelmeye hazırlanan kızınız için güzel ve anlamlı bir isim arıyorsanız L harfi ile başlayan kız bebek isimlerini inceleyebilirsiniz. İşte L harfi ile başlayan kız isimleri ve anlamları…

L ile Başlayan Kız İsimleri

Dünyaya gelecek kızınız için en doğru ismi bulmak istiyorsanız L ile başlayan kız bebeği isim önerilerine mutlaka göz atın.

L Harfi ile Başlayan Kız İsimleri ve Anlamları

Lâl: 1) Kırmızı ve parlak renkteki değerli taş. 2) Konuşamayan, dili tutulmuş olan.

1) Kırmızı ve parlak renkteki değerli taş. 2) Konuşamayan, dili tutulmuş olan. Lale: Çiçekleri kadeh şeklinde olan uzun yapraklı süs bitkisi

Çiçekleri kadeh şeklinde olan uzun yapraklı süs bitkisi Lalegül: Türk müziğinde bir makam ismi

Türk müziğinde bir makam ismi Lalehan: Lalelerin hanı

Lalelerin hanı Lalezar: Lale bahçesi

Lale bahçesi Lâlgün: Al, kırmızı

Al, kırmızı Lalin: Parlak kırmızı renk

Parlak kırmızı renk Lamia: Parlak, parıldayan

Parlak, parıldayan Lara: Su perisi

Su perisi Larissa: Yunanistan’da bulunan bir antik kent

Yunanistan’da bulunan bir antik kent Latife: 1) Espri, şaka. 2) Yumuşak, nazik olan.

1) Espri, şaka. 2) Yumuşak, nazik olan. Lavin: Çığ, heyelan

Çığ, heyelan Lavinya: Ay kadar güzel, ay yüzlü güzel

Ay kadar güzel, ay yüzlü güzel Layza: Yüksek olan, en yüksek

Yüksek olan, en yüksek Ledeyna: Allah’ın huzuru, Allah’ın makamı

Allah’ın huzuru, Allah’ın makamı Leman: Işık, parlaklık, alımlı ve güzel kadın

Işık, parlaklık, alımlı ve güzel kadın Lemis: Dokunma

Dokunma Lena: Bizden biri olan, bizim için olan anlamında

Bizden biri olan, bizim için olan anlamında Lerzan: Titrek, titreyen

Titrek, titreyen Letafet: Nezaket, güzellik, incelik

Nezaket, güzellik, incelik Levin: Renk, boya

Renk, boya Levzi: Bademe benzeyen, badem gibi

Bademe benzeyen, badem gibi Leyal: Gece, geceler

Gece, geceler Leyla: 1) Gece, çöl gecesi. 2) Siyah saçlı güzel kadın.

1) Gece, çöl gecesi. 2) Siyah saçlı güzel kadın. Leyli: Gece yapılan

Gece yapılan Leylüfer: Gece ışığı

Gece ışığı Leyya: Sonsuz yer

Sonsuz yer Lezin: Hızlı olan, hızlanma

Hızlı olan, hızlanma Lidya: 1) Anadolu’da bulunan eski uygarlık. 2) Güzel ve soylu. 3) Yumuşak huylu ve alımlı.

1) Anadolu’da bulunan eski uygarlık. 2) Güzel ve soylu. 3) Yumuşak huylu ve alımlı. Lila: Açık eflatun rengi

Açık eflatun rengi Lilya: Cennete bir bahçe

Cennete bir bahçe Lina: Hurma fidesi

Hurma fidesi Linda: İspanyolca güzel anlamında

İspanyolca güzel anlamında Linet: 1) Sürgün. 2) Hayranlık uyandıran kişi. 3) Güzel sesli bir kuş.

1) Sürgün. 2) Hayranlık uyandıran kişi. 3) Güzel sesli bir kuş. Liva: Bayrak

Bayrak Livza: Bereket

Bereket Liya: Sabırlı, sabrın en güzel hali

Sabırlı, sabrın en güzel hali Lizge: Çiçek tomurcuğu

Çiçek tomurcuğu Loya: Lazca tatlı kız anlamında

Lazca tatlı kız anlamında Lulu: Olağanüstü güzel şey

Olağanüstü güzel şey Lütfiye: İyi muamele eden, hoşnut

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