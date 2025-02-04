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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam L'Oréal Türkiye'den bilim kadınlarına destek - İş-Yaşam Haberleri

        L'Oréal Türkiye'den bilim kadınlarına destek

        L'Oréal Türkiye'nin, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu iş birliğiyle bilimde cinsiyet eşitliğini desteklemek ve kadınların bilime olan katkılarını güçlendirmek amacıyla yürüttüğü 'Bilim Kadınları İçin' Programı, bu yıl 23. kez hayata geçiyor. Başvuruları 31 Ocak'ta başlayacak ve 2 Haziran'a kadar devam edecek olan program, genç ve yetenekli bilim kadınlarının başarılarını görünür kılmayı ve yenilikçi projelerini desteklemeyi hedefliyor. Bilimsel araştırmaların geleceğine yön veren dört genç bilim kadını, özgün çalışmaları ve ilham veren projeleriyle öne çıkarak, her biri 300 bin TL değerinde proje desteği almaya hak kazanacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.02.2025 - 15:35 Güncelleme: 04.02.2025 - 15:35
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        L'Oréal Türkiye'den bilim kadınlarına destek
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        L'Oréal Türkiye'nin UNESCO Türkiye Milli Komisyonu iş birliğiyle yürüttüğü genç bilim kadınlarını desteklemek ve bilim dünyasında daha fazla kadının sesini duyurmasını sağlamak amacıyla "Bilim Kadınları İçin" Programı'nın başvuruları 31 Ocak'ta başlıyor. Genç ve yetenekli bilim kadınlarının projelerini destekleyerek daha görünür kılmak ve kadınların bilime olan katkılarını teşvik etmek amacıyla hayata geçirilen projenin başvuruları 2 Haziran'a kadar devam edecek.

        'Bilim Kadınları İçin' Programı kapsamında, genç ve yetenekli 4 bilim kadınına, bilimsel araştırmalarında kullanmak üzere her birine 300 bin TL değerinde proje desteği sağlanacak. Programa başvurmak isteyen, özgün bilim projelerine sahip 40 yaş altı "Yaşam ve Çevre Bilimleri" ile "Fiziki Bilimler" alanlarında çalışan bilim kadınları, başvurularını L'Oréal Türkiye 2025 Call for Application | For Women in Science adresinden belirlenen süre içinde online olarak yapabilecek. Başvurular, bağımsız UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Bilim Jürisi tarafından değerlendirilecek.

        Türkiye'nin En Uzun Soluklu Sosyal Sorumluluk Projelerinden Biri

        Bu yıl 23. kez düzenlenecek olan Bilim Kadınları İçin programı Türkiye'nin en uzun soluklu sosyal sorumluluk projelerinden bir olarak öne çıkıyor. 22 yıldır bilim dünyasına yaptıkları katkılarla öne çıkan genç ve yetenekli bilim kadınlarını ödüllendirilerek, araştırmalarında kullanılmak üzere maddi destek sağlandı. Ödül kazanan projeler, Unesco'ya bağlı bilim insanlarından oluşan jüri tarafından akademik başarılar, araştırmaların bilime katkısı, uygulanabilirliği, sürdürülebilirliği ve yenilikçi yaklaşımlar gibi kriterlere göre değerlendiriliyor.

        L'Oréal Türkiye 22 yılda 124 Bilim Kadınını Ödüllendirdi

        Global ölçekte bu programı en çok destekleyen ilk 5 ülke arasında yer alan tekno güzellik devi L'Oréal Türkiye, 22 yılda toplam 124 bilim kadınını ödüllendirerek bilimde kadınların hak ettiği görünürlüğü ortaya koymaya devam ediyor. 1901 yılından bu yana fizik, kimya, fizyoloji ve tıp alanlarında dağıtılan toplam 640 Nobel bilim ödülünün yalnızca 26'sı kadınlara verilmiş olup bu 26 kadın arasından 7'si, L'Oréal Grup tarafından da ödüllendirildi. L'Oréal Türkiye'nin takdim ettiği ödüller ise Türk bilim kadınlarının benzer başarılar yakalamasına güçlü bir destek sağlıyor. L'Oréal Türkiye, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu iş birliğiyle yürüttüğü 'Bilim Kadınları İçin' programının sürdürülebilirliğini sağlamak ve her yıl daha fazla bilim kadınına ulaşmak için kapsamlı çalışmalar yürütmeye devam ediyor.

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