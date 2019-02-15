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Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, 'La Casa De Papel' dizisinde canlandırdığı Berlin karakteri ile dünya çapında üne kavuşan Pedro Alonso, önceki gece bir mantıcıda görüntülendi. Mekana kalabalık bir grup ile giden oyuncu, 3 çeşit mantı yedi.