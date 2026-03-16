LA HAVLE VELA KUVVETE İLLA BİLLAHİL ALİYYİL AZİM NE DEMEK?

La havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim ifadesi, insanın acziyetini ve yalnızca Allah’ın sınırsız kudretine sığınılabileceğini dile getiren bir tesbihtir. Bu zikir hem dil hem de kalp ile tasdik olunduğunda derin manasını açar.

Anlamı onu sadece bir cümle olmaktan çıkarır. İnsanın kendi sınırlarını fark ederek Allah’a tam teslimiyetini ve tevekkülünü dile getirdiği bir zikir haline getirir.

Arapça kökenli bu tesbih, özellikle zorluklar karşısında insanın acziyetini hatırlatır ve “Benim gücüm sınırlı, ancak Allah’ın sonsuz kudreti var” gerçeğini kalplere nakşeder.