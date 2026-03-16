La Havle ve La Kuvvete İlla Billahil Aliyyil Azim Arapça yazılışı, Türkçe okunuşu ve anlamı
Ramazan ayının en faziletli gecelerinden biri olan Kadir Gecesi yaklaşırken, bu mübarek gecede okunacak dua ve zikirler merak konusu oluyor. Bin aydan daha hayırlı kabul edilen bu özel gecede, tövbe ve istiğfar eden müminler Allah’ın rahmetine sığınarak geceyi ibadetle geçirmek istiyor. Bu nedenle vatandaşlar, önemli zikirlerden biri olan “Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm” duasının anlamını araştırıyor. Peygamber Efendimiz tarafından da faziletli zikirler arasında gösterilen bu ifade, insanın tüm güç ve kudretin yalnızca Allah’tan geldiğini kabul ettiğini anlatıyor. İşte bu zikrin Arapça yazılışı, Türkçe okunuşu ve anlamı...
LA HAVLE VELA KUVVETE İLLA BİLLAHİL ALİYYİL AZİM NE DEMEK?
La havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim ifadesi, insanın acziyetini ve yalnızca Allah’ın sınırsız kudretine sığınılabileceğini dile getiren bir tesbihtir. Bu zikir hem dil hem de kalp ile tasdik olunduğunda derin manasını açar.
Anlamı onu sadece bir cümle olmaktan çıkarır. İnsanın kendi sınırlarını fark ederek Allah’a tam teslimiyetini ve tevekkülünü dile getirdiği bir zikir haline getirir.
Arapça kökenli bu tesbih, özellikle zorluklar karşısında insanın acziyetini hatırlatır ve “Benim gücüm sınırlı, ancak Allah’ın sonsuz kudreti var” gerçeğini kalplere nakşeder.
ARAPÇA YAZILIŞI
لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ
TÜRKÇE OKUNUŞU
“La havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim.”
TÜRKÇE ANLAMI
“Güç ve kuvvet ancak yüce ve azamet sahibi Allah'a aittir”
FAZİLETİ VE ÖNEMİ
La havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim fazileti üzerine düşünmek, bu eşsiz zikrin manevi dünyamızdaki yerini anlamak açısından büyük önem taşır.
Peygamber Efendimiz ve sahabeler tarafından sıkça söylenen bu zikir, sadece teselli ifadesi değildir. O aynı zamanda güçlü bir iman ve teslimiyet göstergesidir.
La havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim diyerek, kişi kendi sınırlılığını kabul eder ve gerçek güç ve kudretin yalnızca Allah’a ait olduğunu idrak eder. Bu bilinç, korku ve endişeyi hafifletir, kalbe sükunet verir.
Bu zikir, bireyin kendi gücünün ötesinde, Allah’ın sınırsız ve yüce kudretine bağlanmasını sağlar. Böylece kişi, “Kendi başıma yapamam ama Allah ile her şey mümkün” bilinciyle hareket eder. Bu da manevi anlamda bir güç ve kuvvet kaynağıdır. Allah’ın yüce kudretine olan bağlılık, güç verir ve pes etmeyi engeller.
KAÇ DEFA OKUNMALI?
La havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim zikir sayısı hakkında çeşitli sahih hadislerde farklı rivayetler yer alır.
Hz. Peygamber (sav) buyurmuştur ki:
“Sabah ve akşam yirmi defa ‘La havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim’ diyen kişiye Allah cennette bir köşk verir.”
(Tirmizî, Zikir, 47)
Diğer bir rivayette ise:
“Her kim günde yüz defa ‘La havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim’ derse, günahları denizin köpükleri kadar da olsa bağışlanır.”
(Tirmizî, Da’avât, 82 )
Ayrıca:
“Her kim sabahleyin üç defa ‘La havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim’ derse, o gün ona hiçbir şey zarar vermez.”
(Tirmizî, Da’avât, 82)