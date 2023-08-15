Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Magazin Lale Belkıs'ın eşine olan özlemi: Sensiz 9 yıl... - Magazin haberleri

        Lale Belkıs'ın eşine olan özlemi: Sensiz 9 yıl...

        Lale Belkıs, dokuz yıl önce vefat eden eşi Yalçın Otağ'ı ölüm yıl dönümünde anarak özlemini dile getirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.08.2023 - 12:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        'Ateş Böceği Yalçın' olarak tanınan usta komedyen Yalçın Otağ'ı 2014'te karaciğer yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

        2

        Lale Belkıs, 41 yıllık hayat arkadaşını ölüm yıl dönümünde andı.

        3

        Sosyal medya hesabından fotoğraf albümü paylaşan Belkıs, "Sensiz 9 yıl... Yalçın'cığım ışıklar içinde uyu..." ifadelerine yer verdi.

        4

        Belkıs, daha önce de eski eşi için, "Her zaman yanımdaymış gibi yaşıyorum. 41 yıl boyunca sevgi ve saygı çerçevesinde hayat arkadaşlığı yaptık. Evlilik aynı zamanda zaten iyi bir arkadaşlıktır" demişti.

        #Yalçın Otağ
        #Lale Belkıs
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan açıklamalar
        İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan açıklamalar
        Birecik ve Halfeti ile ilgili talep Şanlıurfa'yı karıştırdı
        Birecik ve Halfeti ile ilgili talep Şanlıurfa'yı karıştırdı
        Adana'da sıcaklık 50 dereceyi geçti! Güneşte tost pişti!
        Adana'da sıcaklık 50 dereceyi geçti! Güneşte tost pişti!
        Arjantin'de Javier Milei krizi
        Arjantin'de Javier Milei krizi
        Ve Zaniolo, Aston Villa'da!
        Ve Zaniolo, Aston Villa'da!
        Otostop yapan kadın için durdu! Hayatı karardı!
        Otostop yapan kadın için durdu! Hayatı karardı!
        İstanbul'da barajlar alarm veriyor!
        İstanbul'da barajlar alarm veriyor!
        O kanser türü daha çok genç erkekleri tehdit ediyor!
        O kanser türü daha çok genç erkekleri tehdit ediyor!
        Konutu nakiti olan toparladı
        Konutu nakiti olan toparladı
        İnşaat şirketi sahibi kadını öldürmüştü! Cinayeti anlattı!
        İnşaat şirketi sahibi kadını öldürmüştü! Cinayeti anlattı!
        Boşanma aşamasındaki karısını darp edip rehin aldı!
        Boşanma aşamasındaki karısını darp edip rehin aldı!
        Polonya'dan son yılların en büyük geçit töreni
        Polonya'dan son yılların en büyük geçit töreni
        Rapor vermeyen göz doktoru darp edildi! Yeter artık!
        Rapor vermeyen göz doktoru darp edildi! Yeter artık!
        Kira zammı kavgasında ortalık karıştı!
        Kira zammı kavgasında ortalık karıştı!
        Aslan play-off aşkına!
        Aslan play-off aşkına!
        "İzleyene küçük dilini yuttururlar"
        "İzleyene küçük dilini yuttururlar"
        Hindistan'da sel ve toprak kayması: Çok sayıda kişi öldü!
        Hindistan'da sel ve toprak kayması: Çok sayıda kişi öldü!
        ABD'de son 100 yılın en ölümcül yangınında can kaybı artıyor!
        ABD'de son 100 yılın en ölümcül yangınında can kaybı artıyor!
        Seçim öncesi İstanbul’da grev ihtimali
        Seçim öncesi İstanbul’da grev ihtimali
        Memur zammı ne olacak?
        Memur zammı ne olacak?