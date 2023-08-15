Lale Belkıs'ın eşine olan özlemi: Sensiz 9 yıl...
Lale Belkıs, dokuz yıl önce vefat eden eşi Yalçın Otağ'ı ölüm yıl dönümünde anarak özlemini dile getirdi
Giriş: 15.08.2023 - 12:25
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'Ateş Böceği Yalçın' olarak tanınan usta komedyen Yalçın Otağ'ı 2014'te karaciğer yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.
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Lale Belkıs, 41 yıllık hayat arkadaşını ölüm yıl dönümünde andı.
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Sosyal medya hesabından fotoğraf albümü paylaşan Belkıs, "Sensiz 9 yıl... Yalçın'cığım ışıklar içinde uyu..." ifadelerine yer verdi.