Lale Belkıs'ın eşine olan özlemi: Sensiz 9 yıl...

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Belkıs, daha önce de eski eşi için, "Her zaman yanımdaymış gibi yaşıyorum. 41 yıl boyunca sevgi ve saygı çerçevesinde hayat arkadaşlığı yaptık. Evlilik aynı zamanda zaten iyi bir arkadaşlıktır" demişti.