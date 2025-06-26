Laos telefon kodu, plaka kodu ve para birimi nedir? Laos'da hangi alan adı uzantısı kullanılır?

LAOS TELEFON KODU

Laos’un uluslararası telefon kodu +856’dır ve bu kod, ülke dışından Laos’taki sabit veya mobil telefonlara ulaşmak için kullanılan resmi tanımlayıcıdır. Uluslararası bir arama yapılırken, önce arama yapılan ülkenin çıkış kodu ve 856 kodu tuşlanır ve sonrasında Laos’taki şehir veya operatöre göre belirlenmiş alan koduyla birlikte yerel numara çevrilir. Laos’ta telefon numaraları sekiz hanelidir ve sabit hatlar ile mobil hatlar belirli numara grupları ile ayırt edilir.

Başkent Vientiane için alan kodu 21 olarak belirlenmiştir; sabit hatlar bu kodla başlar. Mobil numaralar ise 20 ile başlar; bir cep telefonu numarası şu şekilde görünebilir: +856 20 xx xx xxx. Ülkede mobil iletişim sabit hatlara kıyasla çok daha yaygın olup, şehir merkezlerinin yanı sıra kırsal bölgelerde de mobil ağ kapsama alanı giderek genişletilmektedir.

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+856 telefon kodu, yalnızca uluslararası aramalar için değil, aynı zamanda kurumsal belgelerde, resmi evraklarda ve çevrim içi işlemlerde Laos’a ait numaraların tanımlanmasında da kullanılır. Laos’un dağlık yapısı ve sınırlı altyapısına rağmen, mobil şebeke operatörleri aracılığıyla iletişim hizmetleri hızla gelişmektedir. GSM, SMS ve mobil internet servislerinin sağlanmasında büyük oranda yerli operatörler faaliyet göstermektedir.

LAOS PARA BİRİMİ Laos’un resmi para birimi Lao Kipidir ve uluslararası para kodu LAK olarak tanımlanır. 1 kip, 100 att’a bölünmekle birlikte att birimi artık fiilen kullanılmamaktadır. Dolaşımdaki banknotlar 500, 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 20.000, 50.000 ve 100.000 kip değerindedir. Madeni paralar uzun süredir tedavülde yaygın kullanılmamaktadır; ülke ekonomisinde nakit kullanımının hâkim olması nedeniyle halkın büyük bölümü yalnızca banknotlarla işlem yapmaktadır. Laos Merkez Bankası (Bank of the Lao P.D.R.), para biriminin basımı, kontrolü ve para politikalarının uygulanmasından sorumludur. Kip, tamamen serbest dalgalı kur sistemine tabi olup döviz kurlarındaki değişimlerden doğrudan etkilenir. Laos ekonomisinin dışa bağımlılığı ve ithalatın yüksek olması, para biriminin döviz karşısındaki değerini zaman zaman baskı altına alabilmektedir. Amerikan Doları (USD) ve Tayland Bahtı (THB), ülkede yaygın olarak kabul gören dövizler arasında yer alır; bu nedenle bazı büyük işletmeler ve otellerde fiyatlandırmalar çoklu para birimiyle yapılabilir. REKLAM Banknot tasarımları, Laos’un tarihi figürleri, tarımsal motifleri ve ulusal simgeleriyle bezenmiştir; bu durum, kipin sadece ekonomik değil kültürel bir anlam taşımasını da sağlar. Laos’un kırsal bölgelerinde hâlâ nakit işlemler ağırlıklı olarak sürerken, büyük şehirlerde banka kartları, ATM’ler ve dijital ödeme uygulamaları sınırlı da olsa kullanılmaktadır.

LAOS PLAKA KODU Laos’ta kullanılan araç plakaları, ülke genelinde belirli bir düzene sahip olup taşıt türüne göre farklı renk ve karakter yapılarıyla sınıflandırılır. Standart özel araç plakaları beyaz zemin üzerine siyah harf ve rakamlardan oluşur. Plakanın başında, aracın tescil edildiği ili veya bölgeyi belirten bir kısaltma yer alır; başkent Vientiane için plaka başında Vientiane ifadesi bulunabilir. Bu yer kodunu, dört veya beş haneli bir sayı takip eder. Rakamlar aracın kayıt sırasını temsil eder. Devlet araçlarına ait plakalar kırmızı zemin üzerine beyaz karakterlerle düzenlenirken, diplomatik taşıtlarda mavi zeminli özel plaka yapısı kullanılır. Askeri araçlar, ticari taşıtlar ve kamu hizmeti araçları için ise kendi içinde farklı renk kodlamaları ve tanımlayıcı harf kombinasyonları mevcuttur. Plaka sisteminin yönetimi ve tescil işlemleri, Laos Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı resmi daireler tarafından yürütülür. Tüm araçlar, kayıt sırasında sistemde benzersiz bir plaka numarası ile kayda alınır ve bu numara hem fiziksel plakada hem de elektronik veri tabanında tutulur.

REKLAM Laos’un coğrafi yapısı ve ulaşım ağı göz önüne alındığında, plaka sisteminin sade ve pratik olması, hem kırsal bölgelerde hem de şehirlerde trafik kontrolünün kolaylaşmasını sağlar. Plaka bilgilerinin, araç ruhsatları, sigorta evrakları ve trafik cezaları gibi resmi belgelerle doğrudan bağlantılı olması, bu sistemin taşıtların takibi ve düzenlenmesi açısından temel bir unsur olduğunu göstermektedir. Laos’taki plaka yapısı, görsel sadeliğiyle birlikte fonksiyonel ve düşük maliyetli bir kayıt sistemi sunmaktadır. LAOS HANGİ ALAN ADI UZANTISI? Laos’un internet üzerindeki resmi alan adı uzantısı “.la” şeklindedir ve bu ülke kodu üst düzey alan adı (ccTLD – country code top-level domain), Laos’un dijital ortamda tanımlanmasını sağlayan teknik bir kimliktir. “.la” uzantısı, Laos hükümeti tarafından ülkeye ait dijital içeriklerin küresel internet sisteminde sınıflandırılması amacıyla tanımlanmıştır. Ancak bu alan adı uzantısı zaman içinde yalnızca Laos merkezli kurumlar tarafından değil, pazarlama açısından “Los Angeles” gibi şehirlerle benzerlik taşıdığı için yabancı şirketlerce de ilgi görmüştür.