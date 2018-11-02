Las Palmas - Deportivo La Coruna maçı heyecanı

Las Palmas ve Deportivo La Coruna, 03 Kasım 2018 Cumartesi günü İspanya 2.Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 22:30. Las Palmas 19 puana sahip olarak 5. sırada yer alırken Deportivo La Coruna 22 puanda ve 3. sırada. Las Palmas son 2 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Deportivo La Coruna, son 2 maçında 1 galibiyet, 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 408 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Las Palmas kazanırsa 2.00, beraberlik çıkarsa 2.90, Deportivo La Coruna sahadan galip ayrılırsa 2.80 oranını elde edecekler. Alt 1.45, üst 1.95 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.60.

Las Palmas önceki hafta Deportivo La Coruna mücadelesinde 2-3 yenildi.

Deportivo La Coruna, Las Palmas karşılaşmaında 2-3 kazandı.

Las Palmas, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 4 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Las Palmas, kendi sahasında 11 gol attı, 1 gol yedi.

Deportivo La Coruna, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Deportivo La Coruna, deplasmanda 8 kez ağları sarsarken, 6 kez topu kendi kalesinde gördü.

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