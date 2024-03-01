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        Haberler Spor Basketbol EuroCup Lattes Montpellier: 72 - Beşiktaş BOA: 75 MAÇ SONUCU - Basketbol Haberleri

        Lattes Montpellier: 72 - Beşiktaş BOA: 75 MAÇ SONUCU

        FIBA Kadınlar Avrupa Kupası çeyrek final rövanş maçında Beşiktaş BOA, deplasmanda Fransa'nın Lattes Montpellier ekibini 75-72 yenerek organizasyonda yarı finale kaldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2024 - 00:10 Güncelleme: 01.03.2024 - 00:10
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        Beşiktaş yarı finalde!
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        Lattes kentinde oynanan maçın ilk çeyreğini 26-18 önde tamamlayan Beşiktaş, devreye de 43-37 önde girdi.

        Üçüncü çeyrekte farkı açarak 59-48 önde son çeyreğe giren siyah-beyazlı takım, maçı da 75-72 kazandı.

        İki takım arasında İstanbul'da oynanan ilk maçı da Beşiktaş BOA, 73-59'luk skorla kazanmıştı.

        Bu sonuçlarla organizasyonda turu geçen siyah-beyazlı ekip, adını yarı finale yazdırdı.

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