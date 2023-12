Laura Lynch hayatını kaybetti

1 Şurada Paylaş!









ABD'nin dünya çapında hayran kitlesi olan ünlü müzik gruplarından 'The Chicks'in kurucu üyelerinden Laura Lynch'ten acı haber geldi.



'The Washington Post'un aktardığına göre; 'The Chicks'te hem bas çalan hem de vokalleri üstlenen Lynch'ın hayata veda etti.