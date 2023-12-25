Laura Lynch hayatını kaybetti

ABD'nin dünya çapında hayran kitlesi olan ünlü müzik gruplarından 'The Chicks'in kurucu üyelerinden Laura Lynch'ten acı haber geldi. 'The Washington Post'un aktardığına göre; 'The Chicks'te hem bas çalan hem de vokalleri üstlenen Lynch'ın hayata veda etti.

64 yaşındaki müzisyenin bir trafik kazası geçirdiği ve kazada karşıdan gelen bir otomobille kafa kafaya çarpıştığı aktarıldı. El Paso'nun dışındaki otobanda gerçekleşen kaza sonrasında Lynch'in olay yerinde yaşamını yitirdiği belirtildi. Diğer otomobilin sürücüsünün ise hayati tehlikesinin olmadığı duyuruldu.

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"VEFATINI ÖĞRENMENİN ŞOKUNU YAŞIYORUZ"



Kazayla ilgili soruşturma devam ederken acı haberi ise grubun mevcut üyeleri Natalie Maines, Martie Maguire ve Emily Strayer açıkladı.



Maines, Maguire ve Strauer, "Laura Lynch'in vefatını öğrenmenin şokunu ve üzüntüsünü yaşıyoruz. Birlikte müzik yaparak, gülerek ve seyahat ederek geçirdiğimiz zamanların kalbimizde özel bir yeri var. Laura'nın tasarım konusunda bir yeteneği, Teksas'a dair her şeye karşı bir sevgisi vardı ve grubun ilk başarılarında önemli bir rol oynadı" şeklinde konuştu.

Fotoğraflar: Instagram