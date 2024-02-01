Lavanta yağı faydaları nedir, lavanta yağı nasıl kullanılır? Lavanta yağı insanların binlerce yıldır kullandığı güzel kokulu en önemli doğal yağlardan biridir. Cildi ve saçları arındırmak ve sterilize etmek için lavanta yağı kullanılması tavsiye edilir. Lavanta yağının ayrıca bazı önemli maddeleri vardır. Peki, lavanta yağı faydaları nedir? Lavanta yağı etkili bir antiseptik ve antiinflamatuar etkiye sahip olduğundan küçük yanıklar, böcek ısırıkları ve cilt ülserlerinin tedavisinde kullanılır.

Lavanta yağının saç için faydaları arasında saç dökülmesini tedavi etmek ve saç büyümesini hızlandırmak yer alır çünkü lavanta yağı hücre büyümesini oluşturabilen ve stresi azaltabilen özelliklere sahiptir.

Alopesi Areata semptomlarını tedavi etmesi de lavantanın saça olan en önemli faydalarından biridir çünkü lavanta yağının vücudun tüysüz bölgelerinde kullanılması, 6 aylık kullanımdan sonra saç büyüme oranını %44 artırır. Lavanta, alhucema ve lavanta gibi aromatik bitki türlerinden oluşan bir gruptur. Bu bitki çeşitlerinin kullanımı dünya genelinde yaygındır ve ana kullanımı evde hava spreyi, gevşetici ve antiinflamatuardır. Bu nedenle rahatlatıcı aroması ve güzel ve bakımlı bir bolluğa sahip olmanızı sağlayan fantastik özellikler nedeniyle kozmetik dünyasında giderek daha popüler hale gelen çok yönlü bir bitkidir.

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Lavanta Yağı Nasıl Kullanılır?

Lavanta yağı, antik çağlardan beri kullanıldığı gibi günümüzde de en çok kullanılan esansiyel yağlardan biridir. Mısırlılar lavantayı mumyalama ve parfüm olarak kullanırken, Romalılar lavanta yağını banyo yapmak, yemek pişirmek ve havayı temizlemek için kullanmışlardır. Sağlığa ve güzelliğe faydalarının yanı sıra aşağıda sıralayacağımız pek çok kullanım alanı vardır:

Mantar enfeksiyonlarını tedavi etmek: Lavanta yağı, ayak mantarı ve saçkıran gibi mantar enfeksiyonlarını azaltma ve daha sonra ortadan kaldırma özelliğine sahiptir. Vajina için mantar enfeksiyonlarını ve vajinal akıntıyı tedavi etmek için lavanta yağından faydalanılabilir.

Yara iyileşmesi: Lavanta yağı yara iyileşme sürecini diğer maddelere göre hızlandırır.

Akne tedavisi: Lavanta yağı bakterileri öldürür ve bu da sivilceleri önleyebilir ve tedavi edebilir. Lavanta yağı ayrıca cilde uygulandığında gözenekleri açar ve iltihabı azaltır. Yüzdeki sivilceleri tedavi etmek için lavanta yağı kullanmak için, hindistancevizi yağı veya başka bir taşıyıcı yağ ile seyreltilir ve yüz yıkandıktan sonra cilde uygulanır.

Cilt aydınlatması: Lavanta yağının yüze faydaları arasında cilt aydınlatması da yer alır çünkü iltihabı azaltır ve koyu lekeler de dahil olmak üzere ciltteki renk bozulmalarını azaltabilir. Lavanta yağı ayrıca lekelerin ve kızarıklığın azaltılmasına da yardımcı olabilir.

Kırışıklıklarla mücadele: Serbest radikaller yüzdeki ince çizgilerden ve kırışıklıklardan kısmen sorumludur. Antioksidanlarla dolu olan lavanta yağı, cildin serbest radikallerden korunmasına yardımcı olur.

Lavanta yağı aynı zamanda vücuttaki kan dolaşımını iyileştirmede de faydalıdır ve koroner arterlerin dolaşımı üzerinde faydalı etkileri vardır, aynı zamanda kan basıncını düşürür ve sıklıkla yüksek tansiyon tedavisinde kullanılır. Oksijen seviyesini artırmanın yanı sıra kas gücünü ve sağlığını da geliştirir, cildi parlak ve kanla dolu hale getirir, vücudu kalp krizi ve ateroskleroz risklerinden korur. Antiinflamatuar doğası ve antiseptik özellikleri nedeniyle Lavanta cildiniz için büyük bir evettir. Yaşlanma karşıtı ve antiseptik olan bu şifalı bitki tüm cilt tipleri için tavsiye edilir.

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Lavanta esansiyel yağı sivilce, egzama ve hatta sedef hastalığı gibi cilt sorunlarını iyileştirmek için doğrudan cilde uygulanabilir. Ayrıca ince çizgilerin, kırışıklıkların ve kaz ayaklarının geciktirilmesinde de faydalıdır. Kendin Yap önerilerimizle lavanta bitkisini günlük yaşamınızda kullanmanın bazı kolay yollarını keşfedin.

Ayrıca, lavanta esansiyel yağının, özellikle kellikten şikâyetçi olan hastalarda saç dökülmesinin tedavisinde de çok faydalı olduğu gösterilmiştir ve lavanta yağı bazen erkek tipi kellik için koruyucu bir önlem olarak tavsiye edilmektedir.

Lavanta esansiyel yağının, gergin ve ağrıyan kasların neden olduğu ağrılar, miyalji, romatizma, burkulma ve sırt ağrısı da dahil olmak üzere çeşitli ağrı türleri için mükemmel bir çare olduğu bilinmektedir. Lavanta yağı ile yapılan düzenli masaj eklem ağrılarının hafiflemesini sağlayabilir. Ayrıca uykuya yardımcı olur.

Masaj terapistleri, sinirleri yatıştırmak için cilde uygulanan lavanta yağını masaj yağı olarak kullanırlar. İnsanlar lavanta yağını ayrıca uyku bozuklukları ve yorgunluğu tedavi etmek için çay olarak da içerler, çünkü bazı sinirsel ve psikolojik bozuklukların tedavisinde etkisi vardır. Kokusunu solumak için banyo suyuna birkaç damla lavanta yağı da eklenebilir.

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Lavanta yağı, kendine özgü hoş aroması ve estetik ve tedavi edici değeri nedeniyle insanlar, bitki uzmanları ve aromatik, tıbbi ve güzellik ürünleri üreticileri arasında uzun zamandır büyük bir popülerlik kazanmıştır. Lavanta yağı, yaralı ve iltihaplı cildin ağrısını dindirmek için kullanılır. Ayrıca uykuya yardımcı olur ve vücut masajında ​​kullanılan en iyi yağlardan biridir.

Lavanta yağı demlenmiş (soğuk veya sıcak) veya ondan elde edilen balsam (aromatik merhem), kullanıma hazır bazı kolay ev tarifleri yapmak için mükemmel bir malzemedir. Lavanta esansiyel yağı da yapılabilir, ancak evde yapma süreci zordur ve çok az miktarda konsantre yağ üretir. Kullanmadan önce buna diğer yağ türlerinin eklenmesi gerekir.

Saf lavanta yağı yapmak için bir aktardan veya doğal ürünler satan bir mağazadan biraz tatlı badem yağı alın ve bir cam kavanoza dökün. Esansiyel yağın salınmasını kolaylaştırmak için lavanta çiçeklerini havanda veya havanda hafifçe ezin, ardından çiçekleri yağa batırın ve tamamen kaplanana kadar iyice karıştırın. Vazonun ağzını elastik bant veya rafya ipliği ile sabitleyeceğiniz gazlı bezle koruyun. Kavanozu kapakla kapatmayın!

Yağın içine su girmemesine dikkat ederek en az 3 hafta güneşte dinlenmeye bırakın, aksi takdirde yağa zarar verir. Bu süre sonunda yağı kağıt kahve filtresi yardımıyla süzün. Aktif maddenin mümkün olduğu kadar fazlasını çıkarmak için lavada çiçeklerine iyice bastırın. Lavanta yağını koyu renkli cam şişelerde saklayın.

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Birkaç damla esansiyel yağ, mevsim geçişlerinde veya özellikle duygusal açıdan yoğun dönemlerde daha da kötüleşen kaygı ve stresin artmasının sakinleşmesine yardımcı olur. Lavanta bitkisi aşağıdaki fizyolojik etkilere sahip gıda takviyelerinin bir bileşeni olarak kullanılır: rahatlamayı teşvik etmek ( uyku bozuklukları ve stres durumlarında ), normal ruh halini, sindirim fonksiyonunu, bağırsak hareketliliğini ve gazın giderilmesini teşvik etmek.

Ayrıca rahatlatıcı banyolarda (günde bir kez 1-3 g esansiyel yağ) ve aromaterapide 3,8 inhalasyonlarda ve ayrıca dermatolojik ürünlerde, kozmetiklerde ve deterjanlarda 1 kullanılır. Ayrıca, özellikle sinirlilik ve ajitasyonla ilişkili rahatsızlıklarda rahatlamayı teşvik etmek ve sindirimi iyileştirmek için çiçeklerle bitki çayları ve infüzyonlar hazırlanır.

Lavanta bitkisini kullanırken dikkatli olmakta fayda vardır. Fazla kullanım da hafif mide-bağırsak yan etkileri olası alerjik reaksiyonlar görülebilir. Rahat bir uyku için yastığınıza biraz lavanta yağı damlası serpebilir veya altına bir poşet kurutulmuş lavanta çiçeği koyabilirsiniz. Uykusuzluğu önlemek için şakaklara da lavanta yağı sürülebilir.

Lavanta otu, baş ağrısını ve kaygıyı iyileştiren sihirli içecekler yapar. Kurutulmuş lavanta çiçeği başları, kurutulmuş papatya çiçekleri ve diğer sakinleştirici bitkilerle birlikte çay demlemek veya limonata yapmak için kullanılabilir. Lavanta aynı zamanda doğal bir hava temizleyicidir. Çalışanlar için evde veya ofiste saksılarda da yetiştirebilirsiniz.

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