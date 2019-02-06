Hopa Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen toplantı öncesi konuklara laz böreği ikram edildi. Artvin Valisi Yılmaz Doruk, laz böreğini ilk kez tadarken “Mükemmel bir börekmiş. Laz böreğinde farkını hissettiren bir tat var” dedi.

Ardından yapılan toplantıda söz alan Vali Doruk, Artvin'in kültürü ve doğal güzellikleriyle Türkiye'nin İsviçresi olduğunu iddia etti.

İHA'nın haberine göre Vali Doruk Artvin'in yerel, geleneksel ürünler olarak adlandırılan unsurlar bakımında da çok zengin bir il olduğunu kaydederek "Bunların ekonomiye kazandırılması lazım. Çünkü biz geleceğimizi turizmde görüyoruz. Bu yerel ürünler turizmin tamamlayıcı unsuru durumunda. Turistler farklı şeyler arıyor. Onlara burada sunacağımız, olabildiğince çeşitli alternatiflerimiz var. Doğamız bir alternatif ama onun dışında yerel ürünlerimizi de değerlendirip turizmin hizmetine sunmalıyız" diye konuştu.

Doruk, Artvin'deki doğal ve yerel değerleri turizme kazandırarak ekonomik değere dönüştürmeye ihtiyaç olduğunu belirterek, "Bunu başarırsak istihdam alanı artacaktır. Gelir düzeyi artacaktır. Bu değerleri turizme kazandırırsak, korunarak geleceğe taşınacaktır, ama bunu planlı programlı yapmalı. Bugün buradaki toplantı bunun için çok önemli" diye devam etti.

Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Onur Adıyaman ise yöresel ürünlerin tescillenmesi, markalaşması ve uluslararası arenaya taşınması için ajans olarak çalışma yürüttüklerini hatırlattı.

Yöresel ürünlerin üretimi ve pazarlamasında kooperatiflerin etkin bir şekilde rol almasının stratejik öneme sahip olduğuna dikkat çeken Adıyaman "Yöresel ürünlerin katma değeri yüksek ticari ürünler haline dönüştürülmesinde coğrafi işaret tescili büyük önem taşımaktadır. Coğrafi işaret; belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri itibariyle kökenin bulunduğu yöre, alan, bölge veya ülke ile özdeşleşmiş bir ürünü gösteren işaretlerdir. Coğrafi işaret uygulamalarının gelişmiş olduğu Avrupa Birliğinde coğrafi işaretli ürünlerin 80 milyar Avronun üzerinde bir pazarı olduğu tahmin edilmektedir. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine göre ise ülkemizdeki yöresel ürünlerin en az 10 milyar Avroluk ihracat potansiyeli bulunmaktadır. Biz, Doğu Karadeniz Bölgesi olarak bu ihracat potansiyeli karşılayacak zenginliğe sahibiz" diye konuştu.

LAZ BÖREĞİ'NİN TESCİLİNİN ARDINDAN SIRADA HAMSİLİ EKMEK VAR

Hopa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Akyürek ise iki yıllık büyük bir uğraş sonucunda Laz Böreği’nin coğrafi işaret olarak tescillendiğini söyleyerek emeği geçenlere teşekkür etti. Coğrafi işaretlemedeki amacın geçmişteki bir ürünü geleceğe taşımak ve bunu yasallaştırmak, ürün üzerinde hak iddia edebilmek ve bunun üzerinde bir standart oluşturmak olduğunu ifade eden Akyürek “Bu topraklarda 200 yıl önce önemli günlerde aileler önemli misafirlerine Laz Böreği ya da tatlısını, hamsili ekmekle ikram ederek misafirperverliklerini göstermişlerdir. Hamsili ekmek içinde başvuru yaptık. İnşallah onunda coğrafi işaretini alırız. Laz Böreği Hopa'nın coğrafi işaretlemede tescil edilmiş ilk ürünüdür" dedi.

Toplantıda sonunda Artvin Valisi Yılmaz Doruk, sembolik olarak Laz Böreği tescil belgesi verdi.

Böreği tadan davetliler ise damak tadına hitap eden yöresel ürünün bu kadar değer kazanımsı sebebiyle şaşkınlıklarını dile getirdiler.