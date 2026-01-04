Lazio: 0 - Napoli: 2 | MAÇ SONUCU İtalya Serie A'nın 18. haftasında Napoli, deplasmanda Lazio'yu 2-0 mağlup etti. İlk yarıda Leonardo Spinazzola ve Amir Rrahmani'nin kaydettiği gollerle galibiyete ulaşan Napoli, puanını 37'ye yükseltti. Lazio ise haftayı 24 puanla tamamladı. Lazio'da Tijanni Noslin ile Adam Marusic, Napoli'de ise Pasquale Mazzocchi kırmızı kart gördü.

