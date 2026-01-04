Lazio: 0 - Napoli: 2 | MAÇ SONUCU
İtalya Serie A'nın 18. haftasında Napoli, deplasmanda Lazio'yu 2-0 mağlup etti. İlk yarıda Leonardo Spinazzola ve Amir Rrahmani'nin kaydettiği gollerle galibiyete ulaşan Napoli, puanını 37'ye yükseltti. Lazio ise haftayı 24 puanla tamamladı. Lazio'da Tijanni Noslin ile Adam Marusic, Napoli'de ise Pasquale Mazzocchi kırmızı kart gördü.
Napoli, İtalya Serie A'nın 18. haftasında Lazio ile deplasmanda karşılaştı. Stadio Olimpico'da oynanan müsabakayı kazanan 2-0'lık skorla Napoli oldu.
Napoli'ye galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Leonardo Spinazzola ve 32. dakikada Amir Rrahmani attı.
Lazio'da Tijjani Noslin 81. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kalırken 88'de Adam Marusic direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı ve Lazio maçı 9 kişiyle tamamladı.
Napoli'de de Pasquale Mazocchi 88. dakikada direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.
Bu sonuçla birlikte Napoli ligdeki puanını 37'ye yükseltirken Lazio ise 24 puanda kaldı.
Serie A'nın 19. haftasında Napoli, Hellas Verona'yı konuk edecek. Lazio ise evinde Fiorentina'yı ağırlayacak.