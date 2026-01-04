Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol İtalya Lazio: 0 - Napoli: 2 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Lazio: 0 - Napoli: 2 | MAÇ SONUCU

        İtalya Serie A'nın 18. haftasında Napoli, deplasmanda Lazio'yu 2-0 mağlup etti. İlk yarıda Leonardo Spinazzola ve Amir Rrahmani'nin kaydettiği gollerle galibiyete ulaşan Napoli, puanını 37'ye yükseltti. Lazio ise haftayı 24 puanla tamamladı. Lazio'da Tijanni Noslin ile Adam Marusic, Napoli'de ise Pasquale Mazzocchi kırmızı kart gördü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.01.2026 - 17:17 Güncelleme: 04.01.2026 - 18:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Napoli, Lazio'yu iki golle geçti!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Napoli, İtalya Serie A'nın 18. haftasında Lazio ile deplasmanda karşılaştı. Stadio Olimpico'da oynanan müsabakayı kazanan 2-0'lık skorla Napoli oldu.

        Napoli'ye galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Leonardo Spinazzola ve 32. dakikada Amir Rrahmani attı.

        Lazio'da Tijjani Noslin 81. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kalırken 88'de Adam Marusic direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı ve Lazio maçı 9 kişiyle tamamladı.

        Napoli'de de Pasquale Mazocchi 88. dakikada direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

        Bu sonuçla birlikte Napoli ligdeki puanını 37'ye yükseltirken Lazio ise 24 puanda kaldı.

        Serie A'nın 19. haftasında Napoli, Hellas Verona'yı konuk edecek. Lazio ise evinde Fiorentina'yı ağırlayacak.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Her 10 caretta yuvasından 1'i tahrip oldu; en büyük sebep tatilcilerin bıraktığı köpekler

        Her 10 caretta yuvasından 1'i tahrip oldu; en büyük sebep tatilcilerin bıraktığı köpekler

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        GAİN'in tutuklanan sahiplerinin ifadesi ortaya çıktı!
        GAİN'in tutuklanan sahiplerinin ifadesi ortaya çıktı!
        Anne ve 7 yaşındaki kızı ölü bulundu
        Anne ve 7 yaşındaki kızı ölü bulundu
        22 gün sonra aynı ecel!
        22 gün sonra aynı ecel!
        Süper Kupa'da dev randevu!
        Süper Kupa'da dev randevu!
        Venezuela'da bundan sonra ne olacak?
        Venezuela'da bundan sonra ne olacak?
        Fenerbahçe'nin teklifini duyurdular!
        Fenerbahçe'nin teklifini duyurdular!
        Elif Kumal'dan 8 gündür haber yok!
        Elif Kumal'dan 8 gündür haber yok!
        Uzungöl buz tuttu
        Uzungöl buz tuttu
        Ay döngüsü ruhunuzu etkiliyor mu?
        Ay döngüsü ruhunuzu etkiliyor mu?
        ABD operasyonunun ardından paylaşılan Maduro görüntüleri
        ABD operasyonunun ardından paylaşılan Maduro görüntüleri
        Maduro'nun eşi neden yakalandı?
        Maduro'nun eşi neden yakalandı?
        17,4 trilyon dolar değerinde operasyon
        17,4 trilyon dolar değerinde operasyon
        Ünlülerin hapishanesinde kalacak
        Ünlülerin hapishanesinde kalacak
        ABD Maduro'yu nasıl yakaladı?
        ABD Maduro'yu nasıl yakaladı?
        ABD'nin Maduro operasyonuna dünyadan tepkiler
        ABD'nin Maduro operasyonuna dünyadan tepkiler
        "Ramazan ayı resmi tatil olsun"
        "Ramazan ayı resmi tatil olsun"
        Trump'tan, çip satışlarına engel!
        Trump'tan, çip satışlarına engel!
        Bergamot bakın nelere iyi geliyormuş!
        Bergamot bakın nelere iyi geliyormuş!
        Sosyal medyanın karanlık yüzü
        Sosyal medyanın karanlık yüzü