Lazkiye'de terör hücresi üyesi 3 kişi etkisiz hale getirildi

        Suriye'nin Lazkiye ilinde devrik Esed rejiminin eski subaylarından Suheyl Hasan el-Hasan'a bağlı bir terör hücresine düzenlenen güvenlik operasyonunda hücre üyelerinden birinin yakalandığı, 3'ünün etkisiz hale getirildiği ve patlayıcı düzenekler ile çeşitli silahların ele geçirildiği bildirildi

        Giriş: 25.12.2025 - 06:04 Güncelleme: 25.12.2025 - 06:05
        Suriye'nin resmi devlet televizyon kanalı El-İhbariyye'nin haberinde, Lazkiye vilayetindeki iç güvenlik birimlerinin, firari suçlu "Kaplan" lakaplı Suheyl Hasan el-Hasan ile bağlantılı ve kendisini Seraya el-Cevad olarak adlandıran terör hücresine düzenlediği güvenlik operasyonu sırasında patlayıcı düzenekler, çeşitli silahlar, farklı türde mühimmat ve askeri yelekler ele geçirdiği belirtildi.

        AA'nın aktrardığı habere göre; operasyon sonucunda hücre üyelerinden birinin yakalandığı ve 3'ünün etkisiz hale getirildiği kaydedilen haberde, ele geçirilen silah ve mühimmata el konulduğu ve yakalanan kişinin Terörle Mücadele Dairesine sevk edildiği aktarıldı.

        Lazkiye İç Güvenlik Komutanı Tümgeneral Abdulaziz Hilal el-Ahmed, El-İhbariyye'ye yaptığı açıklamada, terör hücresini tamamen ortadan kaldırmak için çalışmaların devam ettiğini söyledi.

        Ahmed, hücrenin iç güvenlik ve orduya ait noktaları hedef almanın yanı sıra suikastlar, saha operasyonları ve patlayıcı düzeneklerin infilak ettirilmesi gibi eylemlere karıştığını ve yılbaşı gecesi terör eylemleri planladığını belirtti.

        Suheyl Hasan el-Hasan, devrim yılları (2011-2024) boyunca Suriyelilere karşı en baskıcı figürlerden biri olarak biliniyor ve devrik rejimin halk hareketini şiddet ve varil bombaları kullanarak bastırma fikrinin arkasındaki isim olarak gösteriliyor.

        ABD Hazine Bakanlığından 12 Ocak 2017'de yapılan yazılı açıklamada, "yaptırım listesine alınan Suriyeli askeri yetkililerden Suriye Hava Kuvvetleri Albayı Suhayl (Suheyl) Hasan el-Hasan'ın Halep'in çeşitli bölgelerine varil bombaları atılmasından sorumlu olduğu" belirtilmişti.

