32 ülkede 684 mağazası ve 22.000'den fazla çalışanı ile LC Waikiki hazır giyim mağazalar zinciridir. Hawaii adasında bulunan Waikiki plajından ve Fransızca "arkadaşlar" anlamına gelen "Les Copains" kelimelerinin baş harflerinden oluşan LC Waikiki, Türkiye'de 76 ilde 400'den fazla mağaza ile hizmet vermektedir. LC Waikiki'nin merkezi İstanbul’da bulunmaktadır.

1988 senesinde Fransa'da kurulan LC Waikiki 1997 senesinde Taha Tekstil tarafından satın alındıktan sonra Avrupa’daki ilk mağazasını Romanya’da açtı. 2011 yılı itibarı ile Romanya dışında Arnavutluk, Azerbaycan, Belarus, Birleşik Arap Emirlikleri, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Cezayir, Çin, Ermenistan, Fas, Gürcistan, Irak, İran, Kazakistan, Kıbrıs, Kırgızistan, Kosova, Makedonya, Mısır, Moldova, Polonya, Rusya, Sırbistan, Suriye, Suudi Arabistan, Tacikistan, Tunus, Ukrayna, Umman, ve Ürdün olmak üzere 31 ülkede 181 mağazası vardır.

LCW ÇALIŞMA SAATLERİ

LCW hafta içi sabah saat 09:00’da mesaiye başlayıp akşam 22:00’a kadar hizmet vermektedir. AVM içerisinde bulunan mağazaları 10:00’da açılıp, akşam 22:00’da kapanmaktadır. Mağazalar hafta sonu Cumartesi ve Pazar günleri de açıktır. LC Waikiki çalışma saatleri illere göre değişiklik gösterebilir.

LC Waikiki dini bayramların arefe günlerinde yani bayramdan bir önceki günde de açıktır. Saat 10:00’da açılan mağazalar, gece 24:00'de kapanmaktadır. LC Waikiki ayrıca, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 23 Nisan, 29 Ekim, 30 Ağustos, 1 Ocak, 15 Temmuz gibi çeşitli resmi tatil günlerinde de hizmet vermektedir.

LCW İLETİŞİM BİLGİLERİ

LC Waikiki Genel Merkezi, Evren Mahallesi, Gülbahar Caddesi No: 41, 34212 Bağcılar/İstanbul adresinde bulunmaktadır. 0 212 657 55 55 numaralı telefon ile ulaşabilirsiniz.

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