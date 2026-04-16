LDLC Asvel- Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in 38. haftasında LDLC Asvel ile karşı karşıya geliyor. LDLC Arena'da oynanacak mücadele için geri sayım sürerken, LDLC Asvel- Fenerbahçe Beko maçının başlama saati ve yayıncı kuruluşu basketbolseverlerin gündemindeki yerini aldı. Fenerbahçe Beko, rakibiyle bugüne dek EuroLeague'de oynadığı 17 maçın 14'ünü kazanmayı başardı. Peki, LDLC Asvel- Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte LDLC Asvel- Fenerbahçe Beko maçının canlı olarak yayınlanacağı kanal...
LDLC Asvel- Fenerbahçe Beko maçı için nefesler tutuldu. Sarı-lacivertliler, EuroLeague'de oynadığı 37 maçta 23 galibiyet elde etti. LDLC Asvel ise 8 galibiyet ve 29 mağlubiyetle ligin son sırasında bulunuyor. İki takım arasında oynanan son maçta Fenerbahçe Beko, rakibini 81-67 mağlup etmişti. Son şampiyon, zorlu deplasmanda galip gelip Avrupa Ligi'nde kötü gidişe dur demek istiyor.
ASVEL- FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN?
Asvel- Fenerbahçe Beko maçı 16 Nisan Perşembe saat 21.00'de oynanacak.
ASVEL- FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA?
LDLC Arena'da oynanacak karşılaşma S Sport üzerinden canlı yayınlanacak.
İKİ TAKIM ARASINDA OYNANAN MAÇLAR
2025-26 - Normal sezon - Fenerbahçe Beko 81-67 ASVEL
2024-25 - Normal sezon - Fenerbahçe Beko 92-82 ASVEL
2024-25 - Normal sezon - ASVEL 73-77 Fenerbahçe Beko
2023-24 - Normal sezon - ASVEL 73-83 Fenerbahçe Beko
2023-24 - Normal sezon - Fenerbahçe Beko 101-86 ASVEL
2022-23 - Normal sezon - ASVEL 91-77 Fenerbahçe Beko
2022-23 - Normal sezon - Fenerbahçe Beko 84-63 ASVEL
2021-22 - Normal sezon - Fenerbahçe Beko 85-76 ASVEL
2021-22 - Normal sezon - ASVEL 84-82 Fenerbahçe Beko
2020-21 - Normal sezon - ASVEL 86-90 Fenerbahçe Beko
2020-21 - Normal sezon - Fenerbahçe Beko 81-59 ASVEL
2019-20 - Normal sezon - Fenerbahçe Beko 86-64 ASVEL
İKİ TAKIM ARASINDA 17. RANDEVU
Fenerbahçe ile LDLC ASVEL, Basketbol Avrupa Ligi'nde 17. kez karşı karşıya gelecek.
İki takım arasında 2009'dan bu yana oynanan 17 müsabakanın 14'ini sarı-lacivertli ekip, 3'ünü ise Fransa temsilcisi kazandı.