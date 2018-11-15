NBA'e 11 maçla devam edildi. Batı Konferansı temsilcilerinin mücadelesinde Los Angeles Lakers, Staples Center'da ağırladığı Portland Trail Blazers'ı 126-117'lik skorla geçerek sezonun 8. galibiyetine imza attı.
Lakers'ı tek başına taşıyan all-star LeBron James, mücadeleyi 44 sayı, 10 ribaunt, 9 asist, 3 blok ve 1 top çalmayla tamamlandı. James, bu maçta attığı sayılarla NBA'de tüm zamanların en skorerleri listesinde Wilt Chamberlain'i geçerek beşinciliğe yükseldi. JaVale McGee 20, Brandon Ingram 17, Kentavious Caldwell-Pope ise 13 sayıyla skora katkı sağlayan diğer oyuncular oldu.
Bu sezon 4. kez kaybeden Blazers'ta Damian Lillard 31 sayı, 11 asist ve 8 ribaunt, CJ McCollum 23 sayı, Jusuf Nurkic 21 sayı ve 14 ribaunt, Al-Farouq Aminu ise 18 sayı üretti.
BEAL'DEN ÜÇLÜK REKORU
Doğu Konferansı temsilcilerinin karşılaşmasında ise Washington Wizards, baştan sona üstün götürdüğü mücadelenin ardından Cleveland Cavaliers'ı 119-95 mağlup etti.
Bu sezon 5. kez kazanan Wizards'ta Bradley Beal 20 sayıyla takımının en skorer oyuncusu olurken, yeni bir rekora imza attı. 25 yaşındaki oyuncu, bu mücadeledeki performansıyla kariyerinde 900 üçlük barajını geçen en genç oyuncu unvanını J.R. Smith'ten aldı.
Sezonun 12. yenilgisini alan Cavaliers'ta Collin Sexton 24 sayıyla maçın en skoreri olurken, 23 dakika sahada kalan milli basketbolcu Cedi Osman ise 4 sayı, 5 ribaunt, 3 asist ve 1 blokla oynadı.
NBA'e 3 maçla devam edilecek.
SONUÇLAR
Orlando Magic-Philadelphia 76ers: 111-106
Washington Wizards-Cleveland Cavaliers: 119-95
Boston Celtics-Chicago Bulls: 111-82
Brooklyn Nets-Miami Heat: 107-120
Toronto Raptors-Detroit Pistons: 104-106
Milwaukee Bucks-Memphis Grizzlies: 113-116
Minnesota Timberwolves-New Orleans Pelicans: 107-100
Oklahoma City Thunder-New York Knicks: 128-103
Dallas Mavericks-Utah Jazz: 118-68
Phoenix Suns-San Antonio Spurs: 116-96
Los Angeles Lakers-Portland Trail Blazers: 126-117
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.