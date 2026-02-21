Lecce: 0 - Inter: 2 | MAÇ SONUCU
İtalya Serie A'nın 26. haftasında Inter, deplasmanda Lecce'yi 2-0 mağlup etti. 75'te Henrikh Mkhitaryan ve 82. dakikada Manuel Akanji'nin golleriyle ligdeki galibiyet serisini 7 maça çıkaran lider Inter, haftayı 64 puanla tamamladı. Lecce ise puanını 24'e çıkardı.
İtalya Serie A'nın 26. haftasında Inter, Lecce ile deplasmanda karşılaştı. Via Del Mare'de oynanan müsabakayı kazanan 2-0'lık skorla Inter oldu.
Inter'e galibiyeti getiren golleri 75. dakikada Henrikh Mkhitaryan ve 82. dakikada Manuel Akanji kaydetti.
Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu maç kadrosunda yer almadı.
Ligde son 14 maçında 13. kez kazanan Inter puanını 64'e yükseltti. Lecce 24 puanda kaldı.
İtalya Ligi'nde gelecek hafta Inter, Genoa'yı ağırlayacak. Lecce, Como'ya konuk olacak.