Lecce: 0 - Inter: 2 | MAÇ SONUCU

Spor Bülteni - 20 Şubat 2026 (Fenerbahçe, Nottingham Forest'a Mağlup)

Fenerbahçne, Nottingham Forest'a 3-0 yenildi. Samsunspor avantajı kaptı. Temsilcimiz deplasmanda Shkendija'yı 1-0 mağlup etti. Oosterwolde ve Fred rövanşta yok. Taha Akgül: Devletimizin desteğiyle Ülkemizi Avrupa'da temsil ediyoruz" Rıza Kayaalp: "Ait olduğum yere döndüm tekrar mindere çıkabilmek çok güzel" Spor Bülteni'nde Selen Gül Dayıoğlu sundu.