Leeds United: 1 - Manchester United: 1 | MAÇ SONUCU
İngiltere Premier Ligi'nin 20. haftasında Manchester United, deplasmanda Leeds United'la 1-1 berabere kaldı. Leeds 62'de Aaronson ile öne geçerken, Manchester United bu gole 65'te Cunha ile yanıt verdi. ManU bu sonuçla haftayı 31 puanla tamamladı. Leeds United ise puanını 22'ye çıkardı.
Manchester United, gelecek hafta Burnley deplasmanına gidecek. Leeds United ise Newcastle United'a konuk olacak.