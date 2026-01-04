Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol İngiltere Leeds United: 1 - Manchester United: 1 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Leeds United: 1 - Manchester United: 1 | MAÇ SONUCU

        İngiltere Premier Ligi'nin 20. haftasında Manchester United, deplasmanda Leeds United'la 1-1 berabere kaldı. Leeds 62'de Aaronson ile öne geçerken, Manchester United bu gole 65'te Cunha ile yanıt verdi. ManU bu sonuçla haftayı 31 puanla tamamladı. Leeds United ise puanını 22'ye çıkardı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.01.2026 - 17:51 Güncelleme: 04.01.2026 - 18:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        MANU, Leeds engelini aşamadı!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Manchester United, İngiltere Premier Ligi'nin 20. haftasında Leeds United'a konuk oldu. Elland Road'da oynanan müsabaka 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

        Leeds United'ın golü 62'de Brendan Aaronson'dan gelirken, Manchester United'ın golünü ise 65. dakikada Matheus Cunha kaydetti.

        Bu sonuçla birlikte Manchester United'ın puanı 31 olurken Leeds United ise puanını 22'ye yükseltti.

        Manchester United, gelecek hafta Burnley deplasmanına gidecek. Leeds United ise Newcastle United'a konuk olacak.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Elazığ'da güldüren görüntüler: Kardan adamın kafasını çaldı

        Elazığ'da bir şahıs, kardan adamın kafasını çalarak kaçtı. O anlar kameralara yansıdı.Olay, Yazıkonak beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir iş yerinin önüne gelen kimliği belirsiz bir şahıs, kardan adamın kafasını çalarak kaçtı. Sabah gelen ve yaptıkları kardan adamın kafasını göremeyen şahıslar, güvenlik kamerasına baktı. Güvenlik kamerasına bakan şahıslar, kardan adamın kafasının çalındığını gördü.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        GAİN'in tutuklanan sahiplerinin ifadesi ortaya çıktı!
        GAİN'in tutuklanan sahiplerinin ifadesi ortaya çıktı!
        Anne ve 7 yaşındaki kızı ölü bulundu
        Anne ve 7 yaşındaki kızı ölü bulundu
        22 gün sonra aynı ecel!
        22 gün sonra aynı ecel!
        Süper Kupa'da dev randevu!
        Süper Kupa'da dev randevu!
        Venezuela'da bundan sonra ne olacak?
        Venezuela'da bundan sonra ne olacak?
        Fenerbahçe'nin teklifini duyurdular!
        Fenerbahçe'nin teklifini duyurdular!
        Elif Kumal'dan 8 gündür haber yok!
        Elif Kumal'dan 8 gündür haber yok!
        Uzungöl buz tuttu
        Uzungöl buz tuttu
        Ay döngüsü ruhunuzu etkiliyor mu?
        Ay döngüsü ruhunuzu etkiliyor mu?
        ABD operasyonunun ardından paylaşılan Maduro görüntüleri
        ABD operasyonunun ardından paylaşılan Maduro görüntüleri
        Maduro'nun eşi neden yakalandı?
        Maduro'nun eşi neden yakalandı?
        17,4 trilyon dolar değerinde operasyon
        17,4 trilyon dolar değerinde operasyon
        Ünlülerin hapishanesinde kalacak
        Ünlülerin hapishanesinde kalacak
        ABD Maduro'yu nasıl yakaladı?
        ABD Maduro'yu nasıl yakaladı?
        ABD'nin Maduro operasyonuna dünyadan tepkiler
        ABD'nin Maduro operasyonuna dünyadan tepkiler
        "Ramazan ayı resmi tatil olsun"
        "Ramazan ayı resmi tatil olsun"
        Trump'tan, çip satışlarına engel!
        Trump'tan, çip satışlarına engel!
        Bergamot bakın nelere iyi geliyormuş!
        Bergamot bakın nelere iyi geliyormuş!
        "Bankalar Birliği'nden çıkıyoruz!"
        "Bankalar Birliği'nden çıkıyoruz!"
        Sosyal medyanın karanlık yüzü
        Sosyal medyanın karanlık yüzü