Leganes: 0 - Barcelona: 1 | MAÇ SONUCU

İspanya LaLiga'nın 31. haftasında Barcelona, deplasmanda Leganes'e konuk oldu. Municipal de Butarque'da oynanan müsabakayı kazanan 1-0'lık skorla Barcelona oldu.

Barcelona'ya galibiyeti getiren golü 48. dakikada Jorge Saenz kendi kalesine attı.

Bu sonucun ardından Barcelona, ligde bir hafta aradan sonra kazandı ve 70 puana yükseldi. Leganes, 28 puanda kaldı.