Leipzig - Bayern Münih: 2-2 (MAÇ SONUCU)
Almanya Bundesliga'nın son şampiyonu Bayern Münih, 6. haftada konuk olduğu Leipzig ile 2-2 berabere kaldı. Maçta 2-0 yenik duruma düşen Bavyera ekibi, Harry Kane ve Leroy Sane'nin golleriyle 1 puanı kurtardı.
Bundesliga’nın 6. haftasında Bayern Münih Red Bull Arena’da Leipzig’e konuk oldu.
Leipzig ilk yarıyı 20. dakikada Lois Openda ve 26. dakikada Castello Lukeba’nın attığı gollerle 2-0 önde tamamladı.
İkinci yarıda Bayern Münih, 57. dakikada penaltıdan Harry Kane ve 70. dakikada Leroy Sane ile 2 gol buldu ve durumu 2-2’ye getirdi.
Çekişmeli geçen son müsabakanın bölümünde gol olmayınca karşılaşma 2-2 berabere sona erdi.
Bayern Münih puanını 14’e, Leipzig ise 13’e çıkardı.