Lemina'dan sonra bambaşka Torreira!

Okan Buruk da mücadele sonrasında düzenlenen basın toplantısında Lemina’nın etkisine dikkat çekti ve şunları söyledi:

“Bugün duran top sonrası gol attı. Üçüncü bölgeye daha rahat gidiyor. Lemina ile birlikte oynayınca daha özgür oluyor. Ofansif olarak bunu hem Lemina hem de Torreira'dan istiyoruz. Oyunun iki yönünü oynayan orta sahalar bizim için çok önemli. İkisinden de öne gitmelerini istiyorum. Bence bunu doğru şekilde oturttular. Hem defansif hem de ofansif anlamda çok iyi gidiyoruz”