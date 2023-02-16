Yaraları sarmak için bir oldular!

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Fenerbahçe ile yollarını ayıran Mauricio Lemos'un yeni takımı belli oldu. Uruguaylı oyuncu, Atletico Mineiro ile Aralık 2023'e kadar resmi sözleşme imzaladı.

Yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Mauricio Lemos ile Aralık 2023'e kadar sözleşme imzalanmıştır" denildi.

Kariyerinde ülkesinin Defensor Sporting, Rusya'nın Rubin Kazan, İspanya'nın Las Palmas ve İtalya'nın Sassuolo ekiplerinde forma giyen Lemos, 2020'de Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Sarı-lacivertlilerde 15 maça çıkan ve bekleneni veremeyen Uruguaylı futbolcu, geçen sezon Belçika temsilcisi Beerschot'a kiralanmıştı. Bu sezon kadroda yer bulamayan Lemos, Fenerbahçe ile sözleşmesini feshetmişti.