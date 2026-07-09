Leonardo DiCaprio kız arkadaşı Vittoria Ceretti ile bisiklet sürdü
Leonardo DiCaprio, üç yıllık sevgilisi Vittoria Ceretti ile New York'ta bisiklet kiraladı. Oscar'lı oyuncu, yine maskeyle yüzünü gizlemeye çalıştı
Dünyaca ünlü Amerikalı oyuncu Leonardo DiCaprio ve İtalyan kız arkadaşı Vittoria Ceretti, ABD'nin New York kentinde bisiklet turu yaparken görüntülendi.
Geçtiğimiz günlerde FIFA Dünya Kupası'nda 28 yaşındaki süper model sevgilisiyle birlikte görülen 51 yaşındaki Oscar ödüllü oyuncu, çoğu zaman olduğu gibi bisiklet sürerken de yine maske, şapka ve güneş gözlüğü takmayı tercih etti.
Maskeyi gizlenme yolu olarak kullanan DiCaprio, sıcak havada maskeyi çenesine indirmiş halde objektife yansıdı.
Çift, New York sokaklarında gezmek için, şehrin bisiklet park alanlarından kiralanan bisikletleri tercih etmişti.
Sürüş keyfi sornası bisikletlerini park alanına bırakan ikili, müzisyen Robin Thicke ile karşılaşınca, ayak üstü sohbet etti.
DiCaprio ile Ceretti'nin ilişkisi ilk olarak yaklaşık üç yıl önce ortaya çıkmıştı ve çift, ilişkilerini büyük ölçüde gözlerden uzak tutmuştu. Ağustos 2023'te ikili, California'nın Santa Barbara şehrinde birlikte dondurma yerken görüntülenmişti. Bir ay sonra da ünlü aktör, İtalya'ya gitmiş ve Ceretti'nin podyumda yürüdüğü Milano Moda Haftası'na katılmıştı.
Çift, daha sonra sık sık birlikte yemek yerken, alışveriş yaparken ve çeşitli etkinliklerde görüntü vermişti.