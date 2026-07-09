Leonardo DiCaprio kız arkadaşı Vittoria Ceretti ile bisiklet sürdü

ABD Başkanı Trump, NATO Ankara Zirvesi için Türkiye'ye geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ikili görüşmesinin öncesinde açıklamalarda bulundu. Bu ziyaretin çok önemli olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "NATO Liderler Zirvesi'nin bugün Ankara'da yapılıyor olması tüm liderlerin şu ... Daha Fazla Göster

ABD Başkanı Trump, NATO Ankara Zirvesi için Türkiye'ye geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ikili görüşmesinin öncesinde açıklamalarda bulundu. Bu ziyaretin çok önemli olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "NATO Liderler Zirvesi'nin bugün Ankara'da yapılıyor olması tüm liderlerin şu anda ülkemizde bir araya gelmesi çok önemli" dedi. Daha Az Göster