Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Spor Diğer L’Etape Marmaris, 7 Haziran’da Marmaris’te düzenlenecek - Diğer Haberleri

        L’Etape Marmaris, 7 Haziran’da Marmaris’te düzenlenecek

        Dünyanın en prestijli bisiklet yarışı Tour de France'ın amatör serisi L'Étape Series by Tour de France, 2026 yılında Türkiye İş Bankası'nın kredi kartı markası Maximiles Black ve Visa'nın isim sponsorluğunda Türkiye'de iki ayrı şehirde düzenlenecek. Tour de France'ın ikonik yarış atmosferine 7 Haziran'da "L'Étape Marmaris by Tour de France" yarışı ile Marmaris, 20 Eylül'de "L'Étape Türkiye by Tour de France" yarışı ile İstanbul ev sahipliği yapacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2026 - 13:09 Güncelleme: 29.01.2026 - 13:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        L'Etape Marmaris, 7 Haziran'da Marmaris'te düzenlenecek
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Dünyanın prestijli bisiklet yarışı Tour de France'ın amatör serisi L'Étape Series by Tour de France'ın "L'Étape Marmaris by Tour de France" etabı 7 Haziran'da Marmaris'te gerçekleşecek.

        Dünyada 20 ülkede 35 şehirde binlerce bisiklet tutkunun katılımı ile düzenlenen L'Etape by Tour de France amatör bisiklet yarışıyla sarı mayo ruhu ve Tour de France'ın efsanevi dağ etapları geleneği Türkiye'nin eşsiz doğal coğrafyasına taşınacak.

        Tour de France'ın organizatörü olan uluslararası spor, organizasyon ve medya kuruluşu Amaury Sport Organisation (ASO) ile 78 Event iş birliğinde gerçekleştirilecek organizasyon, dünyanın dört bir yanından bisiklet tutkunlarını Akdeniz ve Ege Denizi'nin birleştiği Marmaris'te bir araya getirecek.

        REKLAM

        Visa ve Türkiye İş Bankası'nın kredi kartı markası Maximiles Black'in isim sponsorluğunda gerçekleştirilecek organizasyona, Muğla Valiliği, Marmaris Kaymakamlığı, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Marmaris Belediyesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA), Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Türkiye Bisiklet Federasyonu kurumsal katkı sağlarken Yüce Auto-Škoda, Mosso Bisiklet, Shimano Türkiye, Martı Resort Marmaris de sponsor desteği verecek.

        L'ETAPE MARMARİS BY TOUR DE FRANCE VİZYONU VE HEDEFLERİ

        İçmeler Mahallesi'ndeki bir otelde düzenlenen lansmanda organizasyonun vizyonunu, parkur yapısı ve Türkiye'de büyüyen spor turizmi hedefleri paylaşıldı.

        Muğla Vali Yardımcısı Halil Serdar Cevheroğlu, yaptığı konuşmada Muğla'nın iklim çeşitliliği, doğal coğrafyası ve ulaşım olanaklarıyla bisiklet sporu için son derece elverişli olduğunu söyledi.

        Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya ise organizasyonun kentin marka kimliğiyle güçlü biçimde örtüştüğünü ve ortak bir vizyon etrafında buluşturduğunu dile getirdi.

        Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, 123 yıllık Tour de France geleneğinin Marmaris'in doğası ve spor vizyonuyla buluşacağını dile getirdi.

        L'Etape Türkiye by Tour de France Organizasyon Direktörü & 78 Event Genel Müdürü Ömer Kafkas da organizasyonun sadece bir yarış değil gençlere ilham veren kalıcı bir değer yaratma projesi olduğunu, Muğla Valiliği, Marmaris Belediyesi, Bisiklet Federasyonu ve sponsorlarına teşekkür etti.

        L'Étape Marmaris by Tour de France'ta kendi kategorilerinde dereceye giren sporcular, Fransa'da düzenlenen L'Étape du Tour'a katılım hakkı kazanacak.

        Marmaris etabının ardından, 20 Eylül 2026'da düzenlenecek L'Étape Türkiye by Tour de France ile Türkiye, serinin iki yarışlı ülkeleri arasına giriyor.

        L'Étape Türkiye ve L'Étape Marmaris için kayıtlar başladı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Mardin'de 1 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 6 zanlı tutuklandı

        (DHA) - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 5 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 14 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Doğalgaz ve elektriğe zam gelecek mi?
        Doğalgaz ve elektriğe zam gelecek mi?
        Heyelanda eşi ve 2 çocuğunu kaybetmişti!
        Heyelanda eşi ve 2 çocuğunu kaybetmişti!
        İran'dan Türkiye'ye kritik ziyaret
        İran'dan Türkiye'ye kritik ziyaret
        AKOM'dan İstanbul için kar yağışı uyarısı! Tarih verdi
        AKOM'dan İstanbul için kar yağışı uyarısı! Tarih verdi
        2023 ve 2024'te topladık 2025'te kâr aldık
        2023 ve 2024'te topladık 2025'te kâr aldık
        Fenerbahçe, Avrupa'da zafer peşinde: İşte 11'ler!
        Fenerbahçe, Avrupa'da zafer peşinde: İşte 11'ler!
        Aziz İhsan Aktaş davasında 3.celse
        Aziz İhsan Aktaş davasında 3.celse
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Yük dağılımı kontrol edilmedi, facia geldi!
        Yük dağılımı kontrol edilmedi, facia geldi!
        Yazarlardan Galatasaray için flaş yorum: Okan Buruk'a yazar!
        Yazarlardan Galatasaray için flaş yorum: Okan Buruk'a yazar!
        Chery'den İngiltere'de üretim hamlesi
        Chery'den İngiltere'de üretim hamlesi
        İşte Galatasaray'ın muhtemel rakipleri!
        İşte Galatasaray'ın muhtemel rakipleri!
        Bu filmler NASA onaylı!
        Bu filmler NASA onaylı!
        Çareyi pankart açmakta buldu
        Çareyi pankart açmakta buldu
        "Yeraltında en az 1 trilyon dolar var"
        "Yeraltında en az 1 trilyon dolar var"
        Kanser hastası eşini öldürdü
        Kanser hastası eşini öldürdü
        Avukat 1 kilo uyuşturucuyla yakalandı!
        Avukat 1 kilo uyuşturucuyla yakalandı!
        Korkunç gece! Oğlunu öldürüp intihar etti
        Korkunç gece! Oğlunu öldürüp intihar etti
        "Hakkınızı helal edin"
        "Hakkınızı helal edin"
        Amazon'da sızan "Project Dawn" e-postası paniğe yol açtı
        Amazon'da sızan "Project Dawn" e-postası paniğe yol açtı