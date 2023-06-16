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Letonya - Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu üçüncü maçında A Milli Futbol Takımımız Letonya'ya konuk olacak. Peki Letonya - Türkiye maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte muhtemel 11'imiz ve son gelişmeler...

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HABERTURK.COM / Ajanslar
  • Letonya - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Milli maç bugün mü? Letonya Türkiye maçı şifresiz kanalda mı?

    UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu üçüncü maçında A Milli Futbol Takımımız Letonya'ya konuk olacak.
  • Letonya - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Milli maç bugün mü? Letonya Türkiye maçı şifresiz kanalda mı?

    Başkent Riga'daki Skonto Stadı'nda yapılacak maç, saat 21.45'te başlayacak. Müsabaka TRT 1'den naklen yayımlanacak. 
  • Letonya - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Milli maç bugün mü? Letonya Türkiye maçı şifresiz kanalda mı?

    Karşılaşmayı Macaristan Futbol Federasyonundan hakem Tamas Bognar yönetecek. Mücadelenin yardımcı hakemliklerini Balazs Buzas ve Peter Kobor, dördüncü hakemliğini ise Gergo Bogar üstlenecek.
  • Letonya - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Milli maç bugün mü? Letonya Türkiye maçı şifresiz kanalda mı?

    Grupta son durum

    Grubun diğer maçında ise aynı gün Galler ile Ermenistan karşılaşacak. D Grubu'nun bir diğer takımı Hırvatistan ise üçüncü maç gününü bay geçecek.
  • Letonya - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Milli maç bugün mü? Letonya Türkiye maçı şifresiz kanalda mı?

    D Grubu'nda üçüncü maçlar öncesi Hırvatistan ve Galler 4'er puanla ilk iki sırada yer alıyor. Deplasmanda Ermenistan'ı 2-1 mağlup eden ve Bursa'da Hırvatistan'a 2-0 kaybeden Türkiye ise 3 puanla 3. sırada bulunuyor. Grupta birer maç oynayan Ermenistan ile Letonya'nın ise puanı bulunmuyor.
  • Letonya - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Milli maç bugün mü? Letonya Türkiye maçı şifresiz kanalda mı?

    EURO 2024'e katılacak 20 takımın belli olacağı grup aşaması, 16-21 Kasım 2023'te oynanacak karşılaşmalarla sona erecek. 10 grupta ilk 2 sırayı alan takımlar EURO 2024'e katılma hakkı elde edecek.
  • Letonya - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Milli maç bugün mü? Letonya Türkiye maçı şifresiz kanalda mı?

    Eksikler

    Ay-yıldızlı ekipte sağ arka adalesinde sakatlığı bulunan Çağlar Söyüncü, aday kadrodan çıkarıldı.
  • Letonya - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Milli maç bugün mü? Letonya Türkiye maçı şifresiz kanalda mı?

    Stefan Kuntz ile 17. maç

    Türkiye, Alman teknik adam Stefan Kuntz yönetiminde 17. maçını Letonya karşısında oynayacak. Milli takım, Kuntz yönetiminde çıktığı 16 maçta 10 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşarken, rakip fileleri 38 kez havalandırıp, kalesinde 19 gol gördü.
  • Letonya - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Milli maç bugün mü? Letonya Türkiye maçı şifresiz kanalda mı?

    Rakip 9. kez Letonya

    A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu üçüncü maçında karşılaşacağı Letonya ile tarihinde 9. kez rakip olacak.
  • Letonya - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Milli maç bugün mü? Letonya Türkiye maçı şifresiz kanalda mı?

    Milliler, Letonya ile yaptığı 6'sı resmi, 2'si özel 8 maçtan ikisini kazandı, beşinde berabere kaldı, birini de yitirdi. Türkiye, Letonya karşısındaki 5 maçlık beraberlik serisini, 11 Ekim 2021'de Riga'da oynanan 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri grup maçını 2-1 kazanarak sona erdirmişti.
  • Letonya - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Milli maç bugün mü? Letonya Türkiye maçı şifresiz kanalda mı?

    İŞTE 11'LER

    Mert
  • Letonya - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Milli maç bugün mü? Letonya Türkiye maçı şifresiz kanalda mı?

    Zeki Çelik
  • Letonya - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Milli maç bugün mü? Letonya Türkiye maçı şifresiz kanalda mı?

    Merih Demiral
  • Letonya - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Milli maç bugün mü? Letonya Türkiye maçı şifresiz kanalda mı?

    Abdülkerim 
  • Letonya - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Milli maç bugün mü? Letonya Türkiye maçı şifresiz kanalda mı?

    Ferdi
  • Letonya - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Milli maç bugün mü? Letonya Türkiye maçı şifresiz kanalda mı?

    Salih
  • Letonya - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Milli maç bugün mü? Letonya Türkiye maçı şifresiz kanalda mı?

    Hakan Çalhanoğlu
  • Letonya - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Milli maç bugün mü? Letonya Türkiye maçı şifresiz kanalda mı?

    Arda Güler
  • Letonya - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Milli maç bugün mü? Letonya Türkiye maçı şifresiz kanalda mı?

    Kerem Aktürkoğlu
  • Letonya - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Milli maç bugün mü? Letonya Türkiye maçı şifresiz kanalda mı?

    Cengiz Ünder
  • Letonya - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Milli maç bugün mü? Letonya Türkiye maçı şifresiz kanalda mı?

    Umut Nayir
  • Letonya - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Milli maç bugün mü? Letonya Türkiye maçı şifresiz kanalda mı?

    Letonya

    Purins, Savalnieks, Oss, Cernomordijs, Sorokins, Tobers, Saveljevs, Ikaunieks, Ciganiks, Gutkovskis, Uldrikis

Haberi Hazırlayan : Oğuzhan Genç
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