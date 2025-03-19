Levent Mercan: Mourinho ile çalışmak büyük onur
Fenerbahçeli futbolcu Levent Mercan, sarı-lacivertli kulüpteki geleceği, kariyer hedefleri, şampiyonluk yarışı ve teknik direktör Jose Mourinho hakkında açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe forması giyen Levent Mercan, Transfermarkt'a açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...
Soru: Fenerbahçe’ye transferiniz hakkında ne düşünüyorsunuz?
Levent Mercan: "Eğer Fenerbahçe sizi istiyorsa, bunun üzerine fazla düşünmezsiniz, hemen kabul edersiniz. Benim için büyük bir onurdu. Transfer süreci çok sorunsuz geçti ve bu harikaydı. Benim açımdan harika bir transfer oldu. Ailemin hepsi Fenerbahçeli, özellikle babam çok fanatikti. Büyürken bunu sürekli hissettik. Şimdi burada oynuyor olmak gerçekten harika bir duygu."
Soru: Fenerbahçe’ye geldikten sonra beklentilerinizle gerçekler nasıl örtüştü?
Levent Mercan: "Karagümrük’te bıraktığım yerden devam etmek istiyordum. Büyük bir heyecanla geldim ve açıkçası her şeyin biraz farklı gelişeceğini düşündüm. Ama ilk sezonum olduğu için kendime fazla baskı yapmadım. Takım, antrenör, ortam, her şey yeniydi. Başlangıçta çok fazla süre alamasam da hocamız bana hep güvendi. Şansımı bekledim, geldi ve değerlendirdim."
Soru: Karagümrük ve Fenerbahçe arasındaki farklar neler?
Levent Mercan: "Tamamen farklı bir seviyede. Karagümrük’e saygım sonsuz, bana çok şey kattılar ama burası inanılmaz. Taraftarlar, atmosfer, her şey çok büyük. Almanya’da Schalke gibi büyük bir kulüpte oynamıştım ama burada bambaşka bir deneyim yaşıyorum. Her maçta, içeride ve dışarıda, tribünler tamamen dolu ve 90 dakika boyunca inanılmaz bir atmosfer var."
Soru: Galatasaray’ın son yıllarda üst üste şampiyonluklar kazanmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?
Levent Mercan: "Galatasaray'ın önünde hala bazı zorlu maçlar var, bu yüzden kendimize inanmaktan vazgeçmemeliyiz. Sportif hedefimiz net ve kadromuzda olağanüstü bir kalite var. Futbolda her şey mümkün, sonunda nasıl olacağını göreceğiz. Kulüp ve taraftarlar için şampiyon olmak istiyoruz. Bunu, bizi her zaman destekleyen herkes için diliyorum, kendimizden daha fazla."
Soru: Fenerbahçe’de hangi pozisyonda oynuyorsunuz ve nasıl bir rol üstleniyorsunuz?
Levent Mercan: "Hocamız, üçlü savunmada hem geriden oyun kurabilen hem de kanada veya ileriye çıkabilen bir oyuncu arıyordu. Kadrodaki klasik stoperlerden farklı bir oyun tarzım var. Daha ofansif bir rol üstleniyorum. Başlangıçta stoper oynamak benim için alışılmadık bir durumdu ama zamanla adapte oldum ve hocamızın istediğini yapıyorum. Benim için nerede oynadığım fark etmez, antrenörüm ne isterse onu yaparım."
Soru: Jose Mourinho gibi bir teknik direktörle çalışmak nasıl bir deneyim?
Levent Mercan: "Onunla çalışmak büyük bir onur. Mourinho hem teknik bilgisi hem de insanlığıyla harika bir isim. Ona ‘The Special One’ denmesinin bir sebebi var. Kesinlikle olumlu anlamda söylüyorum ama oyunculara yaklaşımı gerçekten çok özel. Onunla çalışmak, onun taleplerini yerine getirmek benim için büyük bir motivasyon. Norbert Elgert ile benzer özelliklere sahip olduğunu düşünüyorum. İkisi de çok şey bekleyen antrenörler. Mourinho bana güvendi ve şans verdi, bunu boşa çıkarmamak istiyorum. Aslında Norbert Elgert’in sert disiplini sayesinde Mourinho gibi büyük bir hocayla çalışmaya daha hazır hissettim."
Soru: Avrupa Ligi kadrosunda yer almamanız sizin için hayal kırıklığı oldu mu?
Levent Mercan: "Tabii ki orada olmayı isterdim ama Avrupa kadrosunu belirlemek kolay bir süreç değil. Özel kurallar devreye giriyor. Bu konuda fazla takılmıyorum, artık geride kaldı. Ama gelecek sezon Avrupa’da yer almak istiyorum."
Soru: Schalke’den Türkiye’ye gelmek kariyeriniz için doğru bir hamle miydi?
Levent Mercan: "Bunu sonradan söylemek kolay ama ben ‘kesinlikle doğru karardı’ diyemem. Karagümrük’te işler yoluna girene kadar biraz zaman geçti. Sürekli çalıştım ve şansımı bekledim. Andrea Pirlo’nun beni sol beke çekmesi kariyerimde bir dönüm noktası oldu. O noktadan sonra işler yoluna girdi. Son sezonumda kaptan bile oldum."
Soru: Genç yaşta Schalke’de yaşadığınız zorluklar size neler kattı?
Levent Mercan: "O dönem genç oyuncular için çok zor bir süreçti. Schalke benim kulübüm, orada kalmak isterdim ama o dönem için tek çözüm kiralık gitmekti. Bugün geldiğim noktaya bakınca doğru bir karar verdiğimi düşünüyorum."
Soru: Bir gün tekrar Almanya’ya dönmeyi düşünür müsünüz?
Levent Mercan: "Tabii ki bunu hayal edebiliyorum. Sonuçta orada büyüdüm ve futbolu öğrendim. Ama şu an için böyle bir düşüncem yok."