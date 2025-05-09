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        Haberler Müzik Levent Yüksel'den 30'uncu yıla özel senfonik sürpriz

        Levent Yüksel'den 30'uncu yıla özel senfonik sürpriz

        Levent Yüksel'den 30'uncu yıla özel senfonik sürpriz: 'Medcezir (30. Yıl Senfonik) – Live' tüm dijital platformlarda

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.05.2025 - 21:31 Güncelleme: 09.05.2025 - 21:38
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        30'uncu yıla özel senfonik sürpriz
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        Türk pop müziğinin güçlü yorumcularından Levent Yüksel, kariyerinin 30'uncu yılına özel düzenlenen senfonik konser serisinin ilk canlı kaydı olan 'Medcezir (30'uncu Yıl Senfonik) – Live' ile müzikseverlerle yeniden buluştu.

        Sözleri Sezen Aksu’nun usta kaleminden çıkan, bestesi Levent Yüksel’e ait olan bu özel şarkı; senfonik düzenlemesiyle sanatçının müzikal serüvenine bir saygı duruşu niteliği taşırken, yakında yayımlanacak olan en sevilen şarkılarından oluşan 30. yıl senfonik konser albümünün de habercisi konumunda.

        'Medcezir (30. Yıl Senfonik) – Live', LY Prodüksiyon & Avrupa Müzik iş birliğiyle tüm dijital platformlarda yayında!

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