Levrek Marin nasıl yapılır? Levrek Marin tarifi yemekseverler tarafından merak konusu oldu. İşte balık pişirmeden yapabileceğiniz leziz tatlardan biri olan levrek marin tarifi...

LEVREK MARİN MALZEMELERİ

Levrek balığı

1 baş soğan

1 çay bardağı elma sirkesi

250 gr hardal

1 limon suyu

1 çay bardağı zeytinyağı



LEVREK MARİN NASIL YAPILIR?

Levrekler fileto şeklinde çıkartılıp, parmak parmak doğranır.

Bir tarafta soğan, piyazlık doğranır ve ovulur.

Daha sonra soğan, bir bardak limon suyu, 250 gram hardal ile karıştırılır. İçine yarım çay bardağı elma sirkesi ilave edilir.

Sonra bu karışıma yavaş yavaş zeytinyağı ilave edilir ve harmanlanır.

Hazırlanan sos ocakta ısıtılır.(Kaynatmamaya dikkat ediniz)

Sos ocaktan indirilir ve içine balıklar atılır. Balıkların içinde bulunduğu sos 8 saat bekletilir.

8 saat sonra balıklar çıkartılır, çeşitli yeşilliklerle ve garnitürlerle süslenip soğuk olarak servis yapılır.