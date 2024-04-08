Lewis Hamilton, " O, ben olabilirdim"
Formula 1 şampiyonu Lewis Hamilton, 'Top Gun: Maverick' filminden gelen rol teklifini reddettiğini itiraf etti
Formula 1 şampiyonu Lewis Hamilton, program çakışmaları ve oyunculuk deneyimi eksikliği nedeniyle 'Top Gun: Maverick' filmindeki rol teklifini reddettiği itiraf etti.
"TEMİZLİKÇİ BİLE OLURUM"
Lewis Hamilton, arkadaşı Tom Cruise'a; "Dostum, eğer bir gün 'Top Gun 2'yi yaparsan, ben filmde temizlikçi bile olurum. Bırak ben de bu işin içinde olayım" dedi.
Tom Cruise, Lewis Hamilton'ın bu isteğini, 'Top Gun: Maverick'in yönetmeni Joseph Kosinski'ye iletti. Sonrasında Hamilton'a 'Top Gun: Maverick'ten pilotluk teklifi geldi.
"O, BEN OLABİLİRDİM"
Zorlu yarış programı ve oyunculuk deneyiminin olmayışı Lewis Hamilton'un teklifi reddetmesine neden oldu. Filmin başarısını görünce bu kararı için pişman olan Hamilton; "Birincisi, oyunculuk dersi bile almamıştım. Ve bu filmin hayal kırıklığı yaratan oyuncusu olmak istemiyordum. Ve ikinci olarak, gerçekten ama gerçekten buna ayıracak zamanım olmadı. O, ben olabilirdim" şeklinde konuştu.
Fotoğraflar: Shutterstock, Avalon