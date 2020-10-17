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HaberlerOtomobilLexus kadın pilotlarla ralliye katılıyor
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Lexus kadın pilotlarla 10 günlük ralliye katılıyor

Toyota bünyesindeki Japon otomotiv üreticisi Lexus, LX modelinin üzerine geliştirilen konsept araç ile 10 günlük bir ralliye katılacağını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, J201 Konsept olarak isimlendirilen araç, 10 gün boyunca devam edecek ve kadınların yarıştığı Rebelle Rally’e katılacak. Organizasyonun ABD'nin Kaliforniya ve Nevada eyaletleri boyunca GPS’in ve cep telefonlarının yasak olduğu toplam 2 bin kilometrelik etabı kapsadığı kaydedildi

Lexus kadın pilotlarla ralliye katılıyor
HABERTURK.COM

Japon otomobil üreticisi Lexus, özel olarak üretilen J201 konsept SUV aracıyla birlikte 10 günlük bir ralliye katılacağını duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre, konsept araç Lexus’un LX SUV modeli üzerine geliştirildi. LX’in şasi ve platform kod adını alacak şekilde J201 Konsept olarak isimlendirilen aracın, 10 gün boyunca devam edecek ve kadınların yarıştığı Rebelle Rally’e katılacağı kaydedildi.

Kadın yarışçıların yer aldığı organizasyonun, ABD'nin Kaliforniya ve Nevada eyaletleri boyunca GPS’in ve cep telefonlarının yasak olduğu toplam 2 bin kilometrelik etabı kapsadığı kaydedildi.

J201 Konsept'te standart LX’e ek olarak, özel olarak tasarlanan ön arka tampon, koruyucular, şnorkel, yeni süspansiyonlar, 17 inç jantlar ve arazi lastikleri ve hava kanallı özel frenler yer alıyor.

Verilen bilgiye göre, aracın standart V8 motorunun gücü, kompresör sistemiyle birlikte 383 beygirden 550 beygire çıkarıldı.

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