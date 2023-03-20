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Haberler Otomobil Lexus Türkiye'den 3 yılda 10 kat büyüme hedefi
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Japon markadan 3 yılda 10 kat büyüme hedefi

E-segment SUV modeli RX'in 5'inci neslini Türkiye'de satışa sunan Japon otomobil üreticisi Lexus, önümüzdeki dönemde satışlarını artırmayı hedefliyor. Lexus Türkiye CEO'su Ali Haydar Bozkurt, 2023'te ikisi elektrikli olmak üzere üç yeni modelin daha lansmanını gerçekleştireceklerini belirterek, 2024'te ise 1.5 litre hibrit motora sahip yeni bir SUV modeli Türkiye'de satışa sunacaklarını açıkladı. 2023 için 450 adet, önümüzdeki yıl için ise en az 1000 adet satış hedefi belirlediklerini anlatan Bozkurt, "2024'ten sonra 3 bin, 2026'da ise 5 bin adet araç satmayı hedefliyoruz" dedi. Bozkurt'un açıkladığı hedefler, 2022'de 336 adet otomobil satan Lexus'un, satışlarını 2 yıl içinde 3 kat, 3 yıl içinde ise 10 kat artıracağını gösteriyor. Yiğitcan Yıldız yazdı...

Lexus Türkiye'den 3 yılda 10 kat büyüme hedefi

Toyota bünyesindeki premium otomobil markası Lexus, 1998 yılından bu yana yollarda olan E-SUV segmentindeki modeli RX'in 5'inci neslini Türkiye’de satışa sundu.

RX, 350h tam hibrit, 450h+ plug-in hibrit ve 500h performans hibrit olmak üzere üç farklı hibrit seçeneğiyle birlikte bayilerde yerini aldı.

Yeni RX’in İzmir'de gerçekleşen Türkiye lansmanında değerlendirmelerde bulunan Lexus Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Ali Haydar Bozkurt, markanın gelecek planları hakkında bilgiler paylaştı.

Sözlerine, 2022'de premium segmentin yüzde 13 büyüdüğü bir ortamda Lexus'un yüzde 47 büyüdüğünü vurgulayarak başlayan Bozkurt, yeni RX için 2023'te 335 adet satış hedefi belirlediklerini anlattı.

Sınırlı sayıda model için fiyat sabitleme garantisi vereceklerini açıklayan Bozkurt, "Hedefimizi bulunurluk çerçevesinde belirledik. Bununla birlikte tüm sektörü etkileyen tedarik sorunlarıyla yaşanan endişeleri azaltmak adına, ilk 170 adet için fiyat sabitleme garantisi vereceğiz. RX’i satın almak için sözleşme imzalayan müşterilerimiz, henüz tedarik aşamasında olan araca gelebilecek olan hiçbir zamdan etkilenmeyecek. Bunun, otomotiv sektörünün birden fazla bilinmezle mücadele ettiği bir dönemde müşterilerimizin hayatını kolaylaştıracağını düşünüyoruz" diye konuştu.

3 YENİ MODEL YOLDA

Lexus Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Bozkurt, Lexus'un yıl içinde diğer yeni modellerini de Türkiye'ye getireceğini de belirterek, önümüzdeki yıllarda satışları artırmak istediklerini aktardı.

2023'te ikisi elektrikli olmak üzere üç yeni modelin daha lansmanını gerçekleştireceklerini kaydeden Bozkurt, Haziran-Temmuz aylarında UX EV ile RZ tam elektrikli SUV modellerini, sonbahar aylarında ise LM VIP minivan modelini sunmak üzere hazırlıklar yaptıklarını açıkladı.

Yeni gelecek modellerle birlikte daha önce yer almadıkları segmentlerde yer alacaklarının altını çizen Bozkurt, "Bu çerçevede 2023 için 450 adet, önümüzdeki yıl için en az 1000 adet satış hedefi belirledik" diye konuştu.

1.5 HIBRIT MODEL İLE BÜYÜYECEK

Ali Haydar Bozkurt'un verdiği bilgiye göre, Lexus'un yakın bir gelecekte dünyaya tanıtacağı B-segment SUV modeli LBX, 2024 yılında 1.5 litre hibrit motor ile birlikte Türkiye'de satışa sunulacak.

Böylece, ilk kez bir modelinde düşük hacimli bir motora kavuşacak Lexus, Türkiye'de satışlarının önemli bir bölümünü bu modelden karşılamayı hedefliyor.

Bunun sonucunda ise, 2024'te 1000 adet satış hedefleyen Japon marka, 2025'te 3 bin, 2026'da ise 5 bin adet satış rakamı elde etmeyi planlıyor. Bir diğer deyişle, 2022'de 336 adet otomobil satabilen Lexus, eğer hedeflerini gerçekleştirebilirse 2 yıl içinde satışlarını 3 kat, 3 yıl içinde ise 10 kat artırmış olacak.

Lexus'un İstanbul ve Ankara bayilerine ek olarak, Bursa, İzmir, Adana ve Antalya'da bayiler açacağını da aktaralım.

3 FARKLI MOTOR SEÇENEĞİ İLE GELDİ

Lexus Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Ali Haydar Bozkurt'un açıklamalarının ardından gelelim yeni RX'e.

Dördüncü nesil kendi kendini şarj eden hibrit sisteme sahip RX 350h, 2.5 litre hibrit motorla donatılıyor. 250 beygir güce sahip RX 350h, 0-100 km/s hızlanmasını 7.9 saniyede gerçekleştiriyor.

Şarj edilebilir hibrit RX 450h+ ise 2.5 litrelik dört silindirli motor, 18.1 şarj edilebilir bir lityum iyon batarya ile kombine ediliyor. Ek olarak arka elektrikli motor ile birlikte Lexus E-Four dört çeker sürüşe sahip. RX 450h+ plug-in hibrit, 69 km'ye kadar elektrikli menzile iken hibrit motorun gücü 309 beygir olarak açıklanıyor.

Ayrıca tam elektrikli sürüş ile 130 km/s hıza kadar çıkabilen model, 6.6 kw/h şarj cihazı ile bataryasının tamamını yaklaşık 2.5 saatte şarj doldurabiliyor.

Turbo beslemeli 2.4 litre benzinli motor, 6 ileri otomatik şanzıman, ön elektrik motoru, hibrit batarya ve 76 kW’lık arka e-aks ile birleştiren RX 500h ise, toplamda 371 beygir güç ve 550 Nm tork üretiyor.

0-100 km/s hızlanmasını 6.2 saniyede tamamlayan bu versiyon, WLTP birleşik ölçümlerinde 8.0-8.3 lt/100 km tüketim değeri elde ediyor.

RX’in başlangıç fiyatının 3 milyon 991 bin 500 TL olarak açıklandığını da belirtelim.

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