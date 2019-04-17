Toyota'nın premium markası Lexus'un bir süredir beklenen minibüsü ortaya çıktı. Ford Transit boyutlarında olduğu belirtilen modelin, segmentinde lüks bir alternatif olması bekleniyor.

Şangay Otomobil Fuarı'nda tanıtılan 'LM' isimli araç, ilk etapta Çin ve diğer Asya ülkelerinde satılacak.

Lexus'un diğer modellerinde de yer alan LM'nin büyük ızgarası, aracın dış tasarımında en dikkat çeken öğesi durumunda. Lexus minibüse profilden bakıldığında ise, b sütununda benzerlerinden farklı olarak tasarlanan krom çıtalar dikkat çekiyor.

SÜSPANSİYONLAR BİNEK OTOMOBİLDEN ALINDI

Marka tarafından yayınlanan resmi fotoğraflarda, LM'nin dört kişilik bir oturma kapasitesini sahip olduğu görülüyor. Ön ve arka koltuklar arasında ise yer verilen panelde 26 inc boyutunda led ekran bulunuyor.

Aracın konfor seviyesinin binek otomobilleri aratmayacağı belirtilirken, bu kapsamda markanın ES sedanında ki süspansiyon teknolojinin LM'de kendine yer bulduğu kaydediliyor.

3.5 litre benzinli ve 2.5 litre hibrit seçenekleri bulunan LM'nin fiyatı hakkında ise henüz bir bilgi paylaşılmış değil.