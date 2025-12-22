Leyla Mizrahi son yolculuğuna uğurlandı

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; İş insanı Cemal Özgörkey'in yeğeni Leyla Mizrahi (32), uykusunda geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Genç yaşta, ani ölümüyle sevenlerini yasa boğan Leyla Mizrahi, toprağa verildi.

Leyla Mizrahi için Levent Barbaros Hayrettin Paşa Cami'sinde cenaze namazı kılındı. Mizrahi'nin çok sevdiği beyaz papatyalara sarılı tabutu eşi Ralfi Mizrahi ve babası Kemal Aktaş'ın omuzlarında cami avlusuna getirildi.

REKLAM

Anne Özlem Adalı ve Kemal Aktaş, kızının tabutunu sarılarak uzun süre gözyaşı döktü. Leyla Mizrahi'nin eşi Ralfi Mizrahi, annesi Özlem Adalı, babası Kemal Aktaş ve yakınları taziyeleri kabul etti.

Cenazeye Yelda Demirören, Ralf Tezman, Serdar Adalı, İbrahim Kutluay, Oğulcan Engin, Levent Kızıl, Emel Müftüoğlu, Saba Tümer, Altay gibi çok sayıda tanınmış isim katıldı. Leyla Mizrahi'nin öğlen vakti Levent Barbaros Hayrettin Paşa Cami'sinde kılınan cenaze namazının ardından Yeni Ayazağa Mezarlığı'nda defnedildi.