Revani tarifi, nasıl yapılır?

Revani irmik tatlıları içerisinde ön sırada olan lezzetli bir tatlıdır. İrmik yoğunluğu ve şeker miktarı isteğe göre azaltılabilir ya da artırılabilir. Çünkü kimisi daha tatlı sever. Bu revani tarifi sizler için örnek olması açısından yardımcı olalım istedik.
Revani tarifi malzemeleri:
- 4 Adet yumurta
- 5 su bardağı irmik
- 5 su bardağı un
- 1 su bardağı yoğurt
- 1 su bardağı sıvı yağ
- 1 paket kabartma tozu
- 1 paket vanilya
Revani tarifi şerbeti için:
- 5 su bardağı toz şeker
- 5 su bardağı su
- Az limon suyu
Revani tarifi hazırlanması:
- Öncelikle şerbeti hazırlanır.
- Bir tencerede su ve şeker kaynatılır.
- Bir kaç damla limon suyu konur ve soğumaya bırakılır.
- Revani için malzemeler bir mikser yardımıyla önce yumurta yağ ve yoğurt çırpılır.
- Üzerine irmik un ve kabartma tozu ve vanilya eklenerek devam edilir.
- Hazırlanan hamur; iyice yağlanan kek kalıbına dökülür.
- 180°C de kızarıncaya kadar pişirilir.
- Fırından çıkınca hemen; soğuyan şerbet üzerine dökülür.
- Üzerine kaymak, dondurma ya da Hindistan cevizi ile süslenebilir.
- Servise hazırdır.
- Afiyet olsun!
YORUMLAR