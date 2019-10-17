Revani tarifi, nasıl yapılır?

Revani irmik tatlıları içerisinde ön sırada olan lezzetli bir tatlıdır. İrmik yoğunluğu ve şeker miktarı isteğe göre azaltılabilir ya da artırılabilir. Çünkü kimisi daha tatlı sever. Bu revani tarifi sizler için örnek olması açısından yardımcı olalım istedik.

Revani tarifi malzemeleri:

4 Adet yumurta

5 su bardağı irmik

5 su bardağı un

1 su bardağı yoğurt

1 su bardağı sıvı yağ

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

Revani tarifi şerbeti için:

5 su bardağı toz şeker

5 su bardağı su

Az limon suyu

Revani tarifi hazırlanması: