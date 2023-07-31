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        Haberler Gündem TIKLA SORGULA: LGS 1. nakil sonuçları bugün açıklanıyor! MEB ile LGS lise 1. nakil tercih sonuçları açıklandı mı, nasıl sorgulanır?

        MEB ile LGS 1. nakil tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

        LGS nakil sonuçları gündemdeki yerini aldı. LGS 1. nakil süreci 28 Temmuz itibarıyla tamamlandı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanacak LGS 1. nakil sonuçlarının nasıl sorgulanacağına ilişkin araştırmalar ise hız kazandı. Açıklanan sonuçlar ile adaylar yerleştiği okulu öğrenebilecek. İşte 2023 LGS 1. nakil tercih sonuçları sorgulama ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.07.2023 - 09:28
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        LGS 1. nakil sonuçları için gözler Milli Eğitim Bakanlığı duyurularına çevrildi. Nakil tercih işlemlerinin tamamlanmasıyla beraber 1. nakil sonuçları erişime açılıyor. Nakil sonuçlarının açıklanmasının ardından 2. nakil tercihleri için süreç başlayacak. İşte LGS nakil sonuçları sorgulama sayfası ile konuyla ilgili güncel bilgiler...

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        LGS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI

        Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki yerleştirme sonuçlarını 24 Temmuz 2023 Perşembe günü erişime açtı.

        LGS TERCİH SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        Yerleştirme sonuçları http://www.meb.gov.tr adresi üzerinden sorgulanabilecek.

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        LGS 1. NAKİL DÖNEMİ BAŞVURU SÜRECİ SONA ERDİ

        LGS kapsamında yerleştirmeye esas birinci nakil başvuruları 24-28 Temmuz 2023 tarihleri arasında alındı.

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        LGS NAKİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları 31 Temmuz 2023 tarihinde açıklanacak.

        LGS NAKİL SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        LGS 2. NAKİL DÖNEMİ NE ZAMAN?

        Yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvuruları 31 Temmuz-04 Ağustos 2023 tarihleri arasında yapılabilecek. Yerleştirmeye esas 2. nakil sonuçları 7 Ağustos 2023 tarihinde açıklanacak.

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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