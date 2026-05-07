        LGS 2026 SINAV TAKVİMİ: LGS ne zaman? LGS'ye kaç gün kaldı? LGS sınav giriş belgesi ne zaman alınacak? LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

        Milyonlarca öğrenci için LGS heyecanı başladı. Akademik kariyerleri için kritik bir adım olan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) için hem veliler hem de öğrenciler sınavla ilgili haberleri yakından takip ediyor. Peki LGS ne zaman? LGS'ye kaç gün kaldı? LGS giriş yerleri açıklandı mı? Tüm detaylar haberimizde.

        Giriş: 07 Mayıs 2026 - 11:48 Güncelleme:
        Milyonlarca öğrenci için LGS heyecanı giderek artıyor. Akademik gelecekleri açısından önemli bir dönüm noktası olan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında hem öğrenciler hem de veliler sınava dair gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki LGS ne zaman yapılacak? Sınava kaç gün kaldı? LGS giriş yerleri açıklandı mı? İşte tüm merak edilen ayrıntılar…

        LGS NE ZAMAN, SINAVA KAÇ GÜN KALDI?

        MEB tarafından yapılan açıklamaya göre LGS tarihine ilişkin değişiklik yapıldı. Uluslararası maç takvimindeki bir karşılaşma nedeniyle sınavın, başlangıçta planlanan tarihten bir gün öne çekilerek 13 Haziran Cumartesi gününe alındığı bildirildi.

        Buna göre LGS birinci oturumu saat 09.30’da, ikinci oturumu ise 11.30’da başlayacak.

        7 Mayıs 2026 tarihi dikkate alındığında, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına tam 37 gün kalmış durumda.

        LGS GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI?

        Fotoğraflı ve onaylı LGS sınav giriş belgeleri 3 Haziran 2026 tarihinden itibaren okul müdürlükleri aracılığıyla öğrencilerin erişimine açılacak. Sınava katılacak adayların, sınav günü bu belge ile birlikte geçerli bir kimlik belgesini yanlarında bulundurmaları zorunlu olacak.

        LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan sınavın sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı’nın takvimine göre 10 Temmuz 2026 tarihinde ilan edilecek

        Öğrenciler, sınav sonuçlarına açıklandığı gün itibarıyla MEB’in resmi internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numaralarıyla erişim sağlayabilecek. Sonuçların ardından tercih ve yerleştirme süreci başlayacak olup, öğrenciler liselere yerleşebilmek için belirlenen takvim doğrultusunda tercih işlemlerini gerçekleştirecek.

        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
